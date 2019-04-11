2019-04-11T14:50:16+03:00
Общество

Как футбольный мяч! Хирурги удалили женщине 10-килограммовую опухоль

От случайного падения у жительницы Красноярска заболел бок
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пациентка идет на поправку Фото: минздрав Красноярского краяПациентка идет на поправку Фото: минздрав Красноярского края
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Опухоль размером с футбольный мяч удалили хирурги 20-й больницы у жительницы Красноярска. Вес у опухоли просто гигантский - 10 килограммов!

На больничную койку 80- летнюю женщину привела роковая случайность: она поскользнулась и упала, сильно ушибла левый бок. Говорит: к врачу не ходила. А чего идти - это ведь всего лишь падение! Но бок все болел... Потом на нем выскочила маленькая шишечка. И тогда женщина не выдержала. Боль-то не проходит. Хочешь - не хочешь, надо идти. Врачи сделали УЗИ и ахнули: в животе у пациентки была огромная опухоль (14х21 сантиметр), которая стремительно увеличивается в размерах!

Вес новообразования - 10 килограммов

Вес новообразования - 10 килограммов

- Она сдавливала сосуды и протоки брюшной полости, пациентке было трудно есть, увеличивался риск тромбоза, - рассказал Комсомольской правде - Красноярск врач-хирург Сергей Борисов. - Было решено оперировать.

Операция щлилась три часа и прошла успешно. Красноярка идет на поправку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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