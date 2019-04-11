Какой портрет, какой пейзаж! Уличный художник поздравил маму с днем рождения граффити в 100 квадратных метров

200 баллончиков краски и портрет в 100 квадратных метров (такого еще не было )готов! Лицо Елены Гущиной, мамы красноярского граффитиста Игоря Гущина, теперь знает весь город. Да, что там - вся страна! Портрет, который ко дню рождения Елены нарисовал на стене КрасТЭК сын, облетел соцсети и вызвал восхищение и у равнодушных к граффити, и даже у тех, кто настроен отрицательно к этому виду искусства. «Крутой подарок!» - так говорят о проекте, который Игорь вместе с друзьями из Красноярска, Москвы и Томска выполнил в рамках фестиваля граффити Fat Cap Jam.

- Три дня рисовали, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск уличный художник. - Всем нравится. Люди, которые видели, как мы работаем, подходили и просили разрисовать что-нибудь у них во дворе. Да, мамин день рождения совпал с датами фестиваля, поэтому получился вот такой неординарный подарок. Работали над ним 6 художников.

Рисовать ребятам не мешали. А все потому, что администрация КрасТЭК в курсе и одобряет. Игорь и другие художники сотрудничают с тепловиками уже не первый год. А что? Красиво ведь получается! Да и разрешение есть. Игорь говорит, что они очень подходят им по фактуре. Контраст получается разительный: серые многоэтажки и сочные краски. Муралы - так называется это направление в граффити.

- Как мама отнеслась к подарку?

- Обрадовалась, конечно. Одной из первых была, кто его увидел. Сколько ей лет исполнилось - не скажу.

Кстати, фестиваль проходит уже пятый год подряд. В прошлом году ребята нарисоыали трехметровый портрет Аллы Левушкиной, старейшего практикующего хирурга России. Этот портрет облетел весь мир, о нем писали и в нашей стране, и за рубежом. В следующем году Игорь с друзьми планирует вновь чем-нибудь удивить людей.

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Огромный (трехметровый) портрет «доброй бабушки», - так окрестили его горожане, - появился на одном из красноярских зданий, и восхитил даже равнодушных к граффити людей. Его нарисовал молодой красноярский художник Евгений Краснояров на фестивале граффити Fat Cap Jam (подробности).