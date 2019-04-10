2019-04-10T10:07:44+03:00
Общество

«Парень, ты супер!»: в соцсетях поддерживают влюбленного, повесившего баннер с предложением руки и сердца в центре Красноярска

Девушка не смогла отказать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Парень, ты супер!»: в соцсетях поддерживают влюбленного, повесившего баннер с предложением руки и сердца в центре Красноярска. Фото Геннадия Торгунакова«Парень, ты супер!»: в соцсетях поддерживают влюбленного, повесившего баннер с предложением руки и сердца в центре Красноярска. Фото Геннадия Торгунакова
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Поздним вечером, когда уже совсем стемнело, на фасаде здания Дома быта загорелся сияющий плакат с надписью: «Лизонька, я тебя очень люблю. Будь моей женой». Рядом два сердца и фотография влюбленной пары, щека к щеке.

Сияющий баннер с предложением в Красноярске.

От такого сюрприза растаяло бы сердце любой девушки. Но как оказалось, сияющая картинка – это только начало романтического предложения, которое придумал для своей девушки молодой красноярец.

Когда пара пришла на проспект Мира, у Дома быта их ожидали друзья с цветами и бенгальскими огнями. Молодой человек встал на одно колено и под звуки скрипки протянул любимой обручальное кольцо, пообещав быть с ней всю жизнь и беречь от любых невзгод. От эмоций заплакала не только невеста, но и ее подруги. Душевно, красиво, романтично.

Как оказалось, изначально молодой человек с друзьями планировали разместить баннер на фасаде Театра оперы и балета. Хотя бы на несколько минут. Но кто же позволит? Поэтому решили обратиться к тому, кто поможет. Вышли на Геннадия Торгунакова. Собственно он и помог все устроить.

- Последнее время, кругом сплошные негативные новости. Однако в жизни всегда есть место радости, - рассказывает общественник на своей странице в «Фейсбуке». – На днях ко мне обратился молодой человек. Просит помочь ему на 10 мин растянуть плакат на Театре оперы и балета. Предполагаю, что передо мной очередной митингист. Спрашиваю его о причинах и понимаю, как я ошибаюсь. Юноша просто влюблен, дружит с девушкой уже 6 лет и решил сделать предложение руки и сердца, но романтично. Для этого и баннер нужно растянуть.

Думаю, а если ребята упадут, то вместо праздника будут проблемы. Начали искать варианты. И нашли. За что огромное спасибо руководителю Дома быта Позднякову Андрею Валерьевичу. На экране разместили предложение, сам же молодой человек встал в определённое время на колено и вручил кольцо любимой девушки под звуки скрипки. Я стоял смотрел на этих влюбленных и отчётливо понял, что с такой молодежью у нас есть шанс стать замечательной страной, где есть любовь, а не только негатив и злость.

У парня оказалось очень много друзей, которые пришли поддержать их. Девушки даже плакали от увиденной картины. Я стоял недалеко и слышал, какие слова он говорил будущей жене. Главный смысл в том, что он дорожит каждой секундой, проведенной с ней, и готов быть рядом, защищать и поддерживать любимую всю оставшуюся жизнь.

В соцсетях пользователи назвали эту историю светлой и доброй: «Парень супер!!! Во первых такое не забудешь... во вторых с ним точно не заскучаешь!!!» «Просто невозможно!!! До слез.. Какой молодец! Так мило, когда в отношениях присутствует романтика. Мужчины способны на многое, когда в сердце живет любовь. Люди! Любите! И все мы будем счастливы!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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