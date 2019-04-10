Автомобилисты оставляют сотни машин на охранной территории Столбов

- Да что это такое? Вы не видите, тут люди ходят? Разъездились! Пешком ходить не пробовали? – возмущаются две молодые мамочки, толкающие перед собой прогулочные коляски с малышами. Водитель в иномарке пытается их обогнать сбоку, и девушки вынуждены уступить, прижаться к другой машине, припаркованной на обочине. А навстречу им уже едет третья, ее тоже придется пропускать, потому что дорога достаточно узкая.

Вот такую картину довелось наблюдать в минувшие выходные в заповеднике «Столбы». Погода была замечательная, полный аншлаг, туристы двигались непрерывным потоком. Большинство – пешком от центрального входа до самых скал. Но было немало и тех, кто заезжал прямо на заповедную территорию, парковался на обочине дороги. Казалось бы, в чем проблемы? Кому как удобно, тот так и передвигается. Однако давайте разбираться.

От центрального входа, который расположен на улице Свердловской, до кордона Нарым, где начинаются экскурсионные тропы к знаменитым сиенитовым скалам, – 7 километров. На пути лежит кордон Лалетино, до него от центрального входа 2 километра. Эта часть дороги принадлежит городу. Вот эти 2 километра и были в минувшие выходные тесно заставлены транспортом. Кто-то едет да упора, свято веря, что там, у самого кордона, его ждет заветное парковочное место, но затем возвращается назад.

Шлагбаум что есть, что его нет

Мешают снующие туда-сюда автомобили не только пешеходам. В администрации заповедника высказали свои претензии к водителям. Иван Кириллов, заместитель директора по охране:

- Это дорога общего пользования, к заповеднику она отношения не имеет и находится на территории города Красноярска. Но автомобилисты нарушают правила дорожного движения, так как там стоит знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». А на входе рядом со шлагбаумом стоит знак «Въезд запрещен». Этот запрет не распространяется только на автомобили специальных служб – «скорой помощи», пожарных, полиции. А также на автомобили, которые работают и обслуживают инфраструктуру в зоне действия этого знака. К тому же транспорт – он и есть транспорт, в таком количестве он негативно воздействует на окружающую среду.

Добавим, что в распоряжении заповедника не так много техники, всего 2 автобуса и несколько автомобилей – меньше десятка. Дирекция располагается в жилой зоне, на улице Карьерной, в заповедную территорию без особой надобности даже директор на служебной машине не ездит, только пешком.

На дороге нет бордюров, поэтому грязь с обочин колесами растаскивается потом по асфальту – под ноги пешеходам. В некоторых местах дорога довольно узкая и если вдруг понадобится проехать, скажем, пожарной машине или мусоровозу, они не смогут этого делать.

У входа и в самом деле стоит шлагбаум, его поставили вместо ворот накануне универсиады. Во время игр там стоял пост охраны, а после них он свернулся и уехал. Шлагбаум подняли. Но дорожный знак, который означает, что проезд запрещен, стоит на месте. Получается, что 300 – 400 человек в день за рулем своих автомобилей грубо его игнорируют. Что скажет на это ГИБДД?

Шлагбаум – не наша компетенция

- Данная дорога не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Дополнительные наряды туда специально не выделяются. Но сотрудники автодорожной инспекции на постоянной основе ежедневно патрулируют улицу Свердловскую и проверяют остановку, - рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Шлагбаум в самом деле не относится к компетенции дорожной полиции. Город и заповедник должны решить между собой, кто за него отвечает. Но запрещающий знак? Вот же он есть, он существует! Штраф за нарушение – 500 рублей. Представьте, если оштрафовать нарушителей, сколько денег получит бюджет города? Пару – тройку таких рейдов, и желающих рисковать уже не будет, народная молва и социальные сети сделают свое дело.

Но есть одно «но». Запретить и наказывать проще всего.

Но у автомобилистов тоже есть свои права. Право, к примеру, цивилизованно поставить где-то авто. Где?

Вдоль улицы Свердловской? Нельзя, потому что это одна из центральных городских магистралей и она не предусматривает массовую парковку на обочинах. Да и нет там столько места, чтобы размещать сотни машин.

- Мы рекомендуем городу выделить дополнительные места для парковок. Столбы - место притяжения отдыхающих. Пусть администрация города позаботится об этом, - озвучили свое мнение в ГИБДД.

А теперь слово администрации города

В мэрии пока ничего конкретного нам не пояснили. Сообщили, что ведутся переговоры с администрацией заповедника, решают, кто будет открывать и закрывать шлагбаум. Вновь установить КПП – это дополнительные затраты на персонал. Открывать шлагбаум дистанционно сотрудники заповедника тоже отказываются.

На фоне этого нельзя ругать только автомобилистов: если город заинтересован в популяризации заповедника, значит, нужно позаботиться и о его транспортной доступности – обустроить у входа площадки для тех, кто приезжает на личных автомобилях, на 200 – 400 мест. Пусть даже за плату. И запустить курсирующий автобус от центрального входа до кордона Лалетино – тогда путь пешком станет короче, а желающих побывать на Столбах будет больше.

А вы что по этому поводу думаете?

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