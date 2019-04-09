2019-04-09T08:26:31+03:00
Общество

Дом на Кандагарской, 5 в Красноярске снесут однозначно

Но что будет с его жильцами, рассказали в администрации города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дом на Кандагарской, 5 в Красноярске снесут однозначноДом на Кандагарской, 5 в Красноярске снесут однозначноФото: Елена ШВЕЦОВА
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Дом на улице Кандагарской, 5 будет снесен однозначно, так решил суд. Он был возведен незаконно, у его владельцев никогда не было правоустанавливающих документов. Но как быть с людьми, которые там живут? Они оказались заложниками ситуации. Задача сложная, но выполнимая.

Есть три категории жильцов. Первая – арендаторы. Объективно, с ними вопрос будет решаться просто: попросят съехать без каких-либо обязательств. Вторая категория – сособственники, которые вложили свои деньги в период строительства дома в обмен на доли. Они наверняка живут в других местах, то есть крыша над головой у них есть, а квартиры здесь сдают и получают пассивный доход. Таким совладельцам предлагают обратиться к застройщику, в суд или в полицию. Да, это будет непросто, но это единственный способ вернуть деньги. В мэрии готовы помочь услугами юристов.

И третья категория жильцов – которые купили квартиры у собственников (но не узаконили, как можно узаконить право собственному на квартиру в незаконно построенном доме?), но у них нет другого жилья, им некуда съехать.

- Это самая сложная категория, - признается первый замглавы города Владислав Логинов. – Мы проводим с ними работу и нескоро с ними расстанемся, пока не удовлетворим все их требования. Может, они последнее отдали, не подозревая, что собственник их обманул. Мы предлагаем им расселение в маневренный фонд, в зависимости от состава семьи. Кто-то получит комнату в муниципальном общежитии. Там, где семья большая и занимала две комнаты, им предложим квартиру. И также обещаем юридическое сопровождение по возврату денег от застройщика.

Власти обещают, что торопить людей не будут – снесут дом, только когда из него выедут все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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