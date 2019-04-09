Обработку от клещей в Красноярске и крае начнут с мая

Клещи проснулись. И очень голодны. В этом году в Красноярском крае сезон их активности наступил несколько раньше обычного: тепло, которого все так ждали, разбудило и клещей. После зимней спячки членистоногие выползают погреться на солнышке и могут впиться в человека или домашнее животное. В зоне риска – дети и собаки. По данным на начало апреля, в Красноярске зафиксировано уже 11 случаев присасывания клещей, 6 из них напали именно на ребятишек. В Роспотребнадзоре по краю рассказали, где находятся рассадники клещей, и когда начнется работа по уничтожению паразитов.

- Сейчас клещи наиболее активны на территории южных районов края и в окрестностях Красноярска, - говорит Наталья Краснопеева, главный специалист-эксперт краевого Роспотребнадзора. – Там, где сходит покров снега, клещи сразу активизируются, у нас природный очаг – юг края вплоть до Туруханского района. Кроме энцефалита клещи переносят боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз. Случаев заражения пока нет, но в лабораторию уже сдали на исследования 29 экземпляров клещей. В одном был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

Обработка от клеща опасных зон – ответственность местных администраций. Например, в Красноярске – это задача мэрии. Эпидемиологи только указывают на очаги их распространения и площадей, которые нужно обезопасить. Начнется обработка в мае.

- Пока что зарегистрированы единичные случаи активности, - продолжает Краснопеева. – В окрестностях Красноярска, например, повсеместно еще лежит снег, а значит, и обработка не будет иметь настолько большого эффекта. Мы проводим обследование территории и даем рекомендации, а в дальнейшем контролируем эффективность. В окрестностях садоводческих товариществ, кстати, возможна обработка территории – по заявкам этих сообществ.

В Красноярске будут обрабатывать более 20 участков – территория за «Ареной Север», Светлогорская, Солнечный, долина Базаихи, Торгашино, Академгородок, Студгородок, Ветлужанка, Николаевская сопка. В общем, очагов распространения клещей немало. Вместе с тем эпидемиологии говорят, что внутри города, в парках и скверах, вполне безопасно. Клещи здесь, конечно, появиться могут, однако только по чистой случайности. Например, на шерсти собаки или на вещах туриста, только что побывавшего в тайге, или дачника.

- Истребление проводится строго по показаниям. В самом Красноярске мест обитания клещей не установлено. Занести клеща, конечно, могут. Будет обращение жителей, мы обязательно обследуем территорию. И в случае, если уровень (показатель численности клеща – 0,5 экземпляра на 1 километр маршрута) будет превышен, будет проведена обработка.

ВАЖНО

Из года в год эпидемиологи не устают повторять: основная мер защиты от клещевого энцефалита – прививка. Ее можно поставить не только по классической схеме (три инъекции, ревакцинация через год) и по ускоренной (две инъекции с интервалом в месяц).

Если вас укусил клещ, его обязательно нужно сдать на исследования. В Красноярске их проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам: Сопочная, 38, Ленина, 168, и 26 Бакинских комиссаров, 29.

КОНКРЕТНО

Клещи уже проснулись:

- в Березовке (Курагинский район),

Идринском (Идринский район),

Алтан (Шушенский район),

Ойский, Ермаковское (Ермаковский район). Зарегистрированы случаи в селах Знаменка и Быстрое (Минусинский район),

в окрестностях Минусинска, в Дубинино (Шарыповский район).