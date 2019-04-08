Мэрия Красноярска готова выкупить у застройщиков 7 новых садиков и 2 школы

Первый замглавы города Владислав Логинов рассказал о том, что происходит сейчас в Красноярске, над решением каких вопросов сейчас работают службы администрации города. Ставшая традиционной встреча состоялась в рабочем кабинете первого вице-мэра. И вот о чем удалось с ним поговорить.

О храмах

Одним из самых обсуждаемых вопросов на минувшей неделе стали публичные слушания по строительству православных храмов в Красноярске. В настоящее время разговор идет сразу о четырех. Первый – Богородице-Рождественский храм на Стрелке, затем храм на пересечении проспекта Свободного и улицы Баумана, третий на Взлетке и четвертый – на улице Тургенева на правобережье. Зачем городу столько религиозных сооружений?

- Есть определенные показатели: количество храмов на количество жителей, проживающих в нашем городе, - пояснил первый заместитель главы города. – Я общался с представителями епархии, там говорят: есть определенное несоответствие, которое необходимо ликвидировать.

Как оказалось, существует дефицит храмов в микрорайонах Солнечный, Зеленой Роще, в Свердловском районе. Возможно, скоро заявит о себе Покровка. Чтобы построить религиозное здание, не предусмотренное генеральным планом, церковь обязана получить разрешение у муниципалитета. Муниципалитет обязан спросить согласие жителей. Что, собственно, сейчас и происходит.

Отметим, что на строительство храмов никогда не привлекаются бюджетные средства. Все, что строится, – исключительно на пожертвования горожан и спонсоров.

О крематории

Одна из острейших тем в Красноярске – проблемы с местами для захоронений. Строительство крематория ослабило бы напряженную ситуацию. Пару недель назад мэрия объявила конкурс на поиск подрядчиков.

Желающие построить крематорий в Красноярске есть. Но это пока неофициальная информация, потому что официально ни одна компания не заявилась. Этому есть объяснение: подавая заявку, фирма должна будет обнародовать свой проект и предполагаемые затраты. Конкуренты этим могут воспользоваться и выдвинуть затем лучшие условия. Вот предприниматели и осторожничают.

- Обратите внимание, что на конкурс у нас отводится 60 дней, - сообщил Владислав Логинов. – По опыту могу сказать: какие бы конкурсные процедуры у нас ни проводились, чтобы не разглашать подробности своего проекта, участники подают заявки в последние дни перед торгами.

О брусчатке

Прошлый год у нас прошел под эгидой благоустройства: власти готовили город к универсиаде. Там, где сносились старые бараки, появлялись скверы. Обновлялись площади, смотровые площадки, пешеходные зоны. Однако спустя несколько месяцев, когда земля оттаяла, вылезли все огрехи недобросовестных подрядчиков. Горожане в социальных сетях стали выкладывать фотографии с провалившейся брусчаткой и разрушенными бордюрами.

Кто будет это устранять? И за чей счет?

- По всем объектам благоустройства существуют трехлетние гарантийные обязательства. И даже если на следующий год что-то произойдет, то и тогда подрядная организация должна будет устранить недоделки за свой счет, - пояснил Владислав Логинов. – На сегодняшний день комиссия уже обследовала 90 объектов, где в прошлом году проводились работы по благоустройству. Нет ни одного из них, где бы ниебыло замечаний. Все они будут устранены, как только позволит погода.

О детских садах

Проблема с нехваткой детских садов в Красноярске по-прежнему актуальна. И при этом горожане отмечают: есть уже готовые детские сады – почему они годами стоят под замком? Почему не открываются? Ведь каждый такой садик – это в среднем на 250 мест.

Один из таких детских садов есть на Молокова – 5 лет как построен, есть на Мясокомбинате – 4 года. А вокруг растут новостройки, куда заезжают молодые семьи с детьми. И красноярцы недоумевают: что это за политика такая?

В мэрии поясняют: все просто – эти детские сады были возведены строительными компаниями на свои средства. По договоренности город должен их выкупить. По словам Владислава Логинова, деньги в бюджете города есть на то, чтобы выкупить 7 детских садов и 2 школы. А проблемы создают сами застройщики – нынешние владельцы зданий. Они до сих пор не могут подготовить пакеты документов. Где-то не выполнены какие-то требования, где-то есть недоделки. То есть некие факторы, которые не позволяют городу принять учреждения на свой баланс.

Как только оформят документы в соответствии с требованиями закона, будет запущен процесс выкупа, пообещали в администрации города.

О троллейбусах

Красноярцы не против троллейбусов. Даже наоборот. Когда несколько лет назад к нам приехали новые зеленые электроавтобусы – любо-дорого на них ездить: теплые, мягкие, быстрые, комфортные. Да и цена проезда ниже, чем в автобусе.

Администрация города еще до универсиады планировала получить 8 новеньких низкопольных троллейбусов большой вместимости. Даже перевела предоплату за два из них. Но приехал только один. Остальные производитель не смог собрать: завод «Тролза» (он находится в городе Энгельсе Саратовской области) испытывает сейчас экономические трудности. Договор официально расторгнут 28 февраля, предоплату в размере 9 688 000 рублей производитель должен будет вернуть в ближайшее время.

Однако троллейбусы Красноярску нужны по-прежнему. По словам Владислава Логинова, сейчас разыскивают других поставщиков. И как только станет известно что-то конкретное, красноярцам об том расскажут.