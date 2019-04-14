«Тяжелый матч в плане погоды»: в Красноярске «Енисей» и «Уфа» сыграли вничью

В Красноярске накануне, 13 апреля, в рамках российской футбольной Премьер-лиги в матче 23-го тура «Енисей» принимал команду из Уфы. Игра состоялась на Центральном стадионе.

В начале матча судья назначил пенальти в ворота красноярцев за грубую игру. Но вратарь Юрий Нестеренко сумел отбить мяч. Остаток первого тайма гости доминировали на поле. Но несколько атак завершились безрезультатно – ворота соперников им пробить так и не удалось.

Во втором тайме соперники так и не смогли забить ни одного гола. Итог игры - 0:0.

Все атаки оказались безрезультатными Фото: vk.com/fcenisey

Напомним, накануне в Красноярске бушевал сильный ветер. Главный тренер «Енисея» не исключает, что проявить себя в полной мере командам помешали погодные условия.

- Тяжелая игра, в принципе, что и ожидали, - прокомментировал исход матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленычев. - Против «Уфы» всем командам играть достаточно сложно. Защищаются большими силами, очень большая плотность в оборонительных действиях. И еще погодные условия. Отсюда минимум голевых моментов со стороны нас и соперников. Учитывая поставленный пенальти в наши ворота - соперник был ближе к победе. А за второй тайм свою команду мне упрекнуть нечем. Очень хорошая самоотдача. Но, повторюсь, не так просто пройти такую плотную оборону. Еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки.

Дмитрий Аленычев во время матча Фото: vk.com/fcenisey

Настоящим героем матча стал вратарь хозяев поля. Юрий Нестеренко сумел отстоять свои ворота в самых сложных моментах.

- Герои вся команда, сыграли на ноль, - сказал Юрий Нестеренко. - Моментов у моих ворот было не так уж и много, но в каких смог сыграть, в тех сыграл. Спасибо большое ребятам! На самом деле сегодня был такой тяжелый матч в плане погоды: сильный ветер не давал контролировать ни одной, ни другой команде. Много верховых передач, наверное, из-за этого так и получилось. Не было такой красивой игры, была игра на счет, на результат.

Болельщики поддерживали команды, как могли Фото:vk.com/fcenisey

А вот как прокомментировал исход игры главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев:

- Встречались две команды, которые идут рядом в турнирной таблице и каждой нужны очки. Где-то игра складывалась в нашу пользу, где-то давили соперники. Такая ситуация для кого-то будет закономерная, считаю, что мы заслужили это набранное очко, у нас каждая игра, как последняя. Поэтому мы довольны этим очком, да, конечно, хотелось по той ситуации и по тем моментам большего.

Дети-болельщики тоже сыграли в футбол Фото: vk.com/fcenisey

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, после 23 туров «Енисей» находится на последнем месте чемпионата России. В активе красноярцев пока только 13 очков.