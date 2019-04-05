Сегодня на железнодорожной станции Красноярск, на перроне, где стоит паровоз-памятник, яблоку негде было упасть. Жители города встречали поезд с трофеями, захваченными российскими военными у сирийских боевиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701401" frameborder="0"></iframe> В Красноярске побывал поезд с военными трофеями, захваченными в Сирии у боевиков.Мария ЛЕНЦ

В стране сейчас проходит передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Специальный железнодорожный состав передвигается из города в город, показывая уникальные экспонаты.

Поезд состоит из 20-ти вагонов, на платформах представлены образцы военной техники, которую использовали боевики. Например, танк советского производства Т-55МВ с блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами. «Джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, боевая машина пехоты турецкого производства ACV-15. Были тут и бронированный штурмовой автомобиль курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU. А также машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие и многое другое.

Посмотреть на военные трофеи пришли тысячи красноярцев

В одном из вагоном можно было познакомиться с работами военных художников и фотографов. Экскурсии провели военнослужащие, которые побывали непосредственно в Сирии. Свой концерт красноярцам показали артисты Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии.

Это - танк советского производства

Поезд сделал остановку в Красноярске всего на несколько часов, но приехать и посмотреть на его смогли тысячи человек. После этого поезд оправится дальше по стране.

В такой песочный цвет вагоны выкрашены неспроста

"Джехад-мобиль" больше не будет машиной для убийстваФото: Мария ЛЕНЦ