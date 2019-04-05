В красноярском аэропорту опровергли сообщение о столкновении самолета с птицами

Накануне, 4 апреля, в аэропорту Красноярска самолет столкнулся со стаей птиц. Воздушное судно проделало 4-часовой перелет из Москвы и заходило на посадку, когда появилась стая пернатых. От ударов на фюзеляже остались характерные вмятины. К счастью, это ни на что не повлияло, самолет благополучно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Такая информация, официально не подтвержденная, появилась в Интернете. а также - о похожих случаях в других местах: в московском аэропорту «Шереметьево» - дважды, один самолет прилетел из Калининграда, второй из Хельсинки. И инцидент в аэропорту «Магас», Ингушетия.

Однако:

- Нет, такого инцидента у нас не зафиксировано, - официально заявили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе аэропорта. – В последний раз такой случай у нас был лет 15 назад. У нас есть специальная аэродромная служба, которая разгоняет всех птиц. Есть звуковые приборы, которые отпугивают не только птиц, но и любую нежелательную живность. На законодательном уровне есть запрет размещать вблизи аэродрома какие-либо мусорные баки или полигоны, которые привлекают птиц. Эти меры обеспечивают чистоту взлетно-посадочной полосы. Даже если какая-то птица залетит, ее тут же прогоняет аэродромная служба.

Переживать есть от чего, специалисты говорят, что столкновение со стаей птиц может носить серьезные последствия. Известны истории, когда это приводило к авиакатастрофам. Аэропорт «Красноярск» носит статус международного, поэтому к вопросам безопасности тут подходят строго.

Добавим, что аэропорт в Красноярске был построен в 1980 году и много лет был закрытым для иностранцев. В 1993 году, когда краевой центр открыли всему миру, аэропорт получил статус международного. Сегодня он приобретает статус одного из важнейших авиатранспортных узлов в центре страны.