Ученые нашли предположительное место падения метеорита в Эвенкии

Уникальные кадры летящего над Эвенкией яркого небесного тела совершенно случайно попали на камеру видеорегистратора одного из жителей поселка Туры 15 марта этого года. Мужчина вечером возвращался домой на своей машине и вдруг прямо на его глазах летящий огненный шар падает прямо с неба и пропадает где-то за горизонтом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

Благодаря видео, которое житель Туры выложил в интернет, эвенкийским метеоритом – так его окрестили – заинтересовались и любители, и ученые. Появились желающие его найти, но как и где его искать? Жители поселка Учами – а именно в их сторону полетел пришелец из космоса, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что он мог упасть километрах в 100 от них. А вокруг – снег на высоту человеческого роста.

В Эвенкии сейчас лежит глубокий снег. Фото предоставлены Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

И вот стало известно, что ученые Российского Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ РАН) обнаружили предполагаемое место падения эвенкийского метеорита, сообщил руководитель отделения Русского географического сообщества в Эвенкии Иван Иванов.

Двое представителей института совершили разведочную экспедицию в Эвенкию. Они также взяли пробы грунта неподалеку от поселка Учами. Как отмечает Иван Иванов, ученые считают, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита. Один из них предположительно на дне реки Подкаменная Тунгуска.

На лето 2019 года планируется совместная экспедиция представителей российского института и их финских коллег в Эвенкию при поддержке Русского географического общества. Тогда, возможно, и удастся обнаружить обломки космического тела и изучить их.

На место предполагаемого падения направились ученые Института химии. Фото предоставлены Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

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Жители Эвенкийского поселка Тура стали очевидцами падения яркого метеорита. Все случилось накануне, 15 марта, приблизительно в 19:25 вечера. Кто-то возвращался с работы в это время, кто-то прогуливался. Поэтому многим повезло увидеть уникальное явление.(подробнее)

Место предполагаемого падения - район поселка Учами. Фото предоставлены Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества