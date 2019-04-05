Выходные в Красноярске будут теплыми и почти солнечными

Выходные в Красноярске будут теплыми, обещают специалисты краевого Гидрометцентра. Днем – плюс 9 градусов, ночью – немного в минус: 1-2 градуса ниже нуля. При этом небольшая облачность и незначительные осадки в виде дождя днем и снега ночью.

В целом – ровная погода, вполне подходящая для того, чтобы прогуляться на природе, выехать за город или устроить пикник всей семьей на острове Татышеве. К слову, там уже вовсю проснулись суслики. Но кормить их – а это любимое занятие красноярцев – нужно осторожно. Обратите внимание, что сами по себе суслики хоть и кажутся безобидными, но если испугаются, вполне могут вцепиться в палец. Да и булками их угощать тоже не стоит. Лакомство грызунов – злаки, так что семейкам они будут рады.

Также позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя от клещей. В этом году крохотные хищники проснулись на три недели раньше обычного – виновата ранняя весна.

И пару слов о погоде на севере Красноярского края. Там температура воздуха колеблется днем в пределах нулевой отметки, ночью опускается до -14 градусов. Снег с дождем и низовой ветер до 6 метров в секунду. Кстати, на следующей неделе там ожидается похолодание.