До закрытия Красноярского цирка осталось девять дней

14 апреля под куполом Красноярского цирка пройдет последнее представление. Артисты сорвут последние аплодисменты публики на «бис». После этого цирк закроется на несколько месяцев – на реконструкцию.

Разденут и оденут за 730 миллионов

Два года «Комсомолка» отслеживает судьбу здания красноярского цирка. Оно было построено в 1971 году. С тех пор там не было ни одного капитального ремонта. Даже синие дермантиновые кресла в зрительном зале стоят те же самые, на которых сидели первые зрители. В марте 2017 года появилась информация, что цирк будут реконструировать. Тогда же институту «Гражданпроект» была заказана проектная документация.

Вот так выглядит здание цирка сегодня...Фото: Мария ЛЕНЦ

Но дело оказалось небыстрым. Много месяцев ушло на разработку проекта, затем на его согласование. Проект пришлось возвращать на доработку и кое-что исправлять. Потом была госэкспертиза, в июне 2018 года она благополучно пройдена. И когда весь пакет документов оказался собран для проведения торгов, под вопросом оказалось финансирование.

- Сейчас в нас все готово к проведению конкурсной процедуры на выбор подрядчика. Министерство культуры РФ также одобрило сделку, - рассказывает директор Красноярского цирка Александр Рыжов. – Все упирается в деньги. Пока не выделены субсидии из бюджета, мы не можем провести аукцион. Но я уверен, деньги поступят обязательно. Просто раньше финансирование приходило в феврале, а сейчас немного задерживается.

... а вот так - изнутриФото: Мария ЛЕНЦ

Речь идет о сумме 730 миллионов рублей. Но наверняка она будет корректироваться в большую сторону. Потому что проект и смету делали в 2016 году, тогда НДС был 18%, а сейчас он поднялся до 20%. Плюс расценки и транспортные расходы закладывались по тарифам 2016-2017 года.

По поводу генерального подрядчика – все решит, конечно, аукцион. Но известно, что среди желающих есть строительные компании из Красноярска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга.

Каким мы увидим цирк через год

Современными будут фасад, подсветка, витражи. Здание станет светлым, с красивыми окнами. Полностью заменят металлические конструкции купола и покрытия. Заменят инженерные системы и установят новые системы освещения и звука. Внутренняя перепланировка будет минимальной, количество мест останется прежним. Кресла, разумеется, заменят.

Старые дермантиновые кресла помнят еще первых зрителейФото: Мария ЛЕНЦ

Капитально отремонтируют складские помещения для реквизита и гримерные. После ремонта в помещениях для содержания животных станет комфортней, появится современная система отопления и вентиляции.

В фойе появятся современные детские кафе, обустроят игровую зону с анимацией. Останутся такие востребованные услуги, как фотосъемка с животными и артистами, катание на площади на пони и лошадях, торговля сувенирами – это все визитные карточки цирка, классика, от которой невозможно отказаться. Ей просто придадут более цивилизованный вид.

Функциональное назначение учреждения тоже изменится. Он перестанет быть цирком в классическом понимании – только с клоунами, акробатами и животными. Это вчерашний день и узкая специализация. В наше время уникальные мощности цирка можно использовать намного шире, проводить в нем массу различных мероприятий. Например, показательные спортивные бои (бокс, борьба). Или шоу-программы с выступлением эстрадных артистов.

Тигры всегда комфортно чувствовали себя на арене Красноярского циркаФото: Мария ЛЕНЦ

Что будет с коллективом

Этот вопрос нельзя не задать: что будет с коллективом? Сейчас ведь там работают 60 человек. По словам Александра Рыжова, да, придется штат распускать – так по закону положено. Кого-то отправят в отпуск без содержания на длительный период, кого-то уволят по собственному желанию, кого-то – по сокращению штатов. Например, такие специалисты, как осветители, декораторы, музыканты – они могут трудоустроиться в других местах на период реконструкции цирка, а потом вернуться назад – здесь места за ними сохранятся.

Но есть персонал, который планируется заменить, омолодить. Это зрительские службы, работники пенсионного возраста: контролеры, кассиры, буфетчики, гардеробщики.

- Когда я четыре года пришел работать в цирк, штат составлял 127 человек. Сегодня у нас числился только 60, - рассказывает Александр Владимирович. – Сказать «мы справляемся» будет неправильно, потому что на одного человека возложен функционал сразу нескольких. Мы вернемся потом к этому вопросу. Когда будет формироваться новое штатное расписание, я приложу максимум усилий, чтобы штат был не 60 человек, а больше.

А чем станет заниматься сам директор во время реконструкции? В бессрочный отпуск, как и все?

- Я никуда не уйду. Мы с главным инженером и главным бухгалтером будем работать. Наша задача будет – ежедневный контроль строительных работ. Мне предстоит поэтапно подписывать все акты выполненных работ. Так что я с цирком не расстаюсь.

Пол куполом Красноярского цирка выступало множество мировых знаменитостейФото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА «КП»

История Красноярского цирка начинается с 1896 года, десятки лет артисты выступали во временных деревянных сооружениях и шапито. Нынешнее здание цирка было построено в 1971 году, архитектор – Виталий Орехов. С тех пор в нем не было проведено ни одного капитального ремонта. Количество мест в зрительном зале – 2000. В среднем его посещают около 20 тысяч человек в месяц и около 250 тысяч – в год.

За долгую историю под куполом Красноярского цирка выступали такие знаменитые артисты как А. Коромыслов, Э. Стрепетов, Олег Попов, Эмиль Кио, сестры Кох, Вальтер и Мстислав Запашные, Юрий Никулин, Карандаш, Али бек, Маргарита Назарова и другие, не менее известные любителям цирка личности. Так же цирк стал родительским гнездом для множества вчерашних выпускников цирковых училищ.