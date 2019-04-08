Новый министр экологии назначен в Красноярском крае

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края стал Павел Корчашкин, бывший мэр Зеленогорска. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Уже сегодня, 8 апреля, новый глава ведомства встретился с губернатором края. Главные направления работы, на которых надо сосредоточиться – улучшение экологии, снижение выбросов, реализация «мусорной реформы», подчеркнул в разговоре Александр Усс.

Напомним, ранее должность министра занимал Владимир Часовитин. Однако в начале 2019 года после ряда скандалов, связанных с реформой ТКО, он подал в отставку. И перешел в компанию «Красноярскнефтепродукт».

ДОСЬЕ

Павлу Корчашкину 43 года. Родился 17 апреля 1975-го. Окончил строительный техникум, затем академию цветных металлов и золота. Прошел переподготовку по программе «Менеджмент» в московском авиационном институте, далее по программам «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов», «Развитие региональных команд» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Первое место работы - Красноярский судостроительный завод. С 2014-го по 2018-й возглавлял ЗАТО Зеленогорск. В апреле 2019 года назначен министром экологии.