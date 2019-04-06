«Дымом заволокло все вокруг» : в Красноярске горит остров на Енисее

Пожар на островке, который расположен напротив парка имени 1 мая, случился вечером 6 апреля. Пламя видно за несколько километров, а дымом заволокло все окрестности. Первыми сообщили о ЧП красноярцы: снимки активно обсуждают в соцсетях.

- Дымом все вокруг заволокло, - говорит Ирма Смирнова, она вместе с подругой прогуливалась неподалеку, когда случился пожар. - Слышно, как трещит дерево и трава. Страшно на такое смотреть.

Спасатели ГУ МЧС по Красноярскому краю говорят, что сам по себе пожар угрозы городу не несет никакой.

Пожар угрозы городу не представляет Фото:соцсети

- Остров со всех сторон омыт водой и находится на достаточном удалении, поэтому пожар не перекинется на дома, угрозы населенному пункту нет, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в краевом главке МЧС. - В ближайшее время пожар самоликвидируется.

Проще говоря, весь сухостой выгорит. Точную причину возгорания в МЧС не называют - это в данный момент и невозможно установить. Однако, вероятнее всего, пожар случился потому, что рыбаки, которые на этом острове частенько проводят время, не потушили, уходя, костер.