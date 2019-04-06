Кричали и звали на помощь: два подростка решили поплавать на льдине и попали в беду

Два подростка из Хакасии хлебнули страху (и ледяной воды), когда, играя на протоки реки Абакан, решили отправиться в плавание на льдине. Случилось все несколько дней назад под вечер, рассказали спасатели, которым пришлось выручать из беды двух капитанов. Ребятишки играли в районе северной дамбы (окраина столицы республики, Абакана): детям ведь с ранней весны на реках словно медом намазано. Река тут неглубокая. Видимо, это и обмануло мальчишек. Они решили поплавать на льдине. Взяли две коряги вместо весел и отчалили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701562" frameborder="0"></iframe> Спасение детей со льдины.Видео: соцсети

- Льдину отнесло от берега, а метров через 15 она села на мель, - рассказали в ГУ МЧС по Хакасии.

Так ребята оказались в ловушке: до берега вроде и рукой подать, а не доберешься. Да еще льдина все глубже в воду уходит. Мель, конечно, мелью, но в реке и ямы есть - там с головой уйти можно под воду. Решили звать на помощь. Кричали так, что голоса сорвали. И кто-то из прохожих вызвал МЧС.

Через 15 минут на месте была группа спасателей. По их словам, парни сначала решили отказаться от помощи: дескать, зачем приехали, у нас все под контролем. Но время шло, а льдина так и не двигалась с места. Пришлось все же забираться в лодку (ее, кстати, спасатели к ребятам тянули вплавь). Так что сами моряки не искупались, а спасателе поплавать заставили. Сейчас с мальчиками все в порядке, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Хотя, искупавшись в ледяной воде, можно не только заболеть, но и погибнуть.