Презентация книги «Хрупкий мозг»
5 апреля в 11.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция-презентация книги «Хрупкий мозг».
Презентация книги Хрупкий мозг .
Презентация книги Хрупкий мозг . Ч.
О чем, зачем и для кого эта книга?
Об этом вам расскажут ее авторы:
- Алексей Владимирович Протопопов, профессор, руководитель Регионального сосудистого центра, рентгенэндоваскулярный хирург, которого знают во всем мире;
- Наталья Викторовна Исаева, профессор-невролог;
- Павел Геннадьевич Шнякин, профессор-нейрохирург, главный внештатный нейрохирург минздрава КК
Почему возникла идея написать книгу?
Кто целевая аудитория «Хрупкого мозга»?
Для кого она должна стать настольной?
Где можно найти книгу?
Все ответы, а также книга в подарок с автографами авторов – на презентации!
ИСТОЧНИК KP.RU