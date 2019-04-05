2019-04-05T07:45:58+03:00
Пресс-центр "КП"

Презентация книги «Хрупкий мозг»

Начало в 11.00
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Начало в 11.00Начало в 11.00
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5 апреля в 11.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция-презентация книги «Хрупкий мозг».

Презентация книги Хрупкий мозг .

Презентация книги Хрупкий мозг . Ч.

О чем, зачем и для кого эта книга?

Об этом вам расскажут ее авторы:

- Алексей Владимирович Протопопов, профессор, руководитель Регионального сосудистого центра, рентгенэндоваскулярный хирург, которого знают во всем мире;

- Наталья Викторовна Исаева, профессор-невролог;

- Павел Геннадьевич Шнякин, профессор-нейрохирург, главный внештатный нейрохирург минздрава КК

Почему возникла идея написать книгу?

Кто целевая аудитория «Хрупкого мозга»?

Для кого она должна стать настольной?

Где можно найти книгу?

Все ответы, а также книга в подарок с автографами авторов – на презентации!

ИСТОЧНИК KP.RU

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