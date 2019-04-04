2019-04-04T09:34:36+03:00
Происшествия

По делу чиновниц минсоцполитики, обобравших ветеранов Великой Отечественной, задержан еще один фигурант

Денис Михиенко поставлял бытовую технику, которая так и не дошла адресатам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Задержание Михиенко Фото: с оперативного видеоЗадержание Михиенко Фото: с оперативного видео
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Как бы веревочка не вилась, а правоохранителей к Денису Михиенко привела. Он - фигурант громкого дела о чиновницах минсоцполитики Красноярского края, которые обобрали ветеранов Великой Отечественной. Поставлял им бытовую технику для подарков ветеранам ко Дню Победы в обход системы торгов.

Напомним, коррупционный скандал разразился в Красноярске в начале ноября прошлого года после масштабных обысков в минсоцполитики. В поле зрения сотрудников краевого СК и ФСБ попали две чиновницы, которых силовики подозревают в хищениях на 2,2 миллиона рублей. При этом обе женщины занимали в министерстве солидные посты: Наталья Колягина - бывший первый замминистра, а Ольга Гилева – экс-начальник отдела по делам ветеранов. По данным силовиков, чиновницы заключили 25 контрактов на покупку подарков с аффилированной фирмой, принадлежащей родственнику Гилевой (а ныне задержанному Денису Михиенко). Контракты были мелкими, каждый на сумму до 100 тысяч рублей, - чтобы избежать процедуры торгов. Однако общая сумма их достигла 2,3 миллионов рублей. Затем, чтобы отвести глаза проверяющим, чиновницы на 100 тысяч купили мелкую бытовую технику – мультиварки, тостеры, утюги и чайники. Большую часть из оставшихся 2,2 миллионов рублей чиновницы «попилили». Еще часть денег истратили на бытовую технику для собственных квартир.

Что касается Михиенко, то он задержан на 48 часов. Вскоре суд изберет для него меру пресечения, сообщает ТВК. Однако это не все. Фамилия Михиенко значится в документах и по другим закупкам минсоцполитики - для психоневрологических интернатов и домов престарелых, руководство которых связано с бывшим министром соцполитики. Не исключено, что предприниматель мог быть частью гигантской схемы по выводу бюджетных денег.

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В Красноярске суд избрал меру пресечения для двух экс-чиновниц минсоцразвития Красноярского края, которые подозреваются в крупных хищениях. На скамье подсудимых Наталья Колягина – бывший первый замминистра, и Ольга Гилева – бывший начальник отдела по делам ветеранов. Обе они, по информации СК и ФСБ, обставили квартиры бытовой техникой, которая предназначалась для ветеранов Великой Отечественной войны, как подарок ко Дню Победы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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