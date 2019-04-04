«Красноярский цемент» на КЭФ-2019 подписал четырехстороннее соглашение о реализации плана мероприятий по снижению выбросов

На Красноярском экономическом форуме представители ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Правительства Красноярского края заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городе Красноярске.

Подписание документа, разработанного в целях выполнения федерального проекта «Чистый воздух», состоялось 29 марта на площадке КЭФ-2019 с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дениса Храмова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, председателя Правительства Красноярского края Юрия Лапшина и первого вице-президента АО «ХК «Сибцем», управляющей компании ООО «Красноярский цемент», Геннадия Рассказова.

В соответствии с соглашением в текущем году Красноярский цементный завод реализует несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение экологической безопасности производства и совершенствование системы мониторинга. В частности, предприятие обязуется провести модернизацию вращающейся печи обжига № 5, предусматривающую замену топливной форсунки на многоканальную горелку с установкой рукавного фильтра и вытяжного вентилятора. Эксплуатация многоканальной горелки обеспечит полноту сгорания угольного топлива, что приведет к снижению выбросов газообразных веществ. Общая стоимость проекта составит более 200 млн рублей.

Соглашение о взаимодействии также предусматривает оснащение новой дымовой трубы вращающихся печей обжига, строительство которой потребует вложений на общую сумму порядка 290,3 млн рублей, газоанализатором. С помощью данного устройства будет осуществляться контроль за выбросами в автоматическом режиме. На разработку проекта, приобретение и монтаж оборудования планируется направить около 30 млн рублей.

«Для холдинговой компании «Сибирский цемент» повышение уровня экологической безопасности производства – стратегически важное социально значимое направление, от которого зависит успешное развитие предприятий. Поэтому в любой экономической ситуации мы продолжим плановую реализацию проектов по переоснащению производств в целях снижения воздействия на окружающую среду», – подчеркнул Геннадий Рассказов.

Напомним, что в 2017 году «Красноярский цемент» присоединился к «Экологической хартии Красноярского края». В 2018-м завод подтвердил готовность продолжать работу по повышению уровня экологической безопасности производства и улучшению экологической ситуации в регионе. После заключения соглашения с Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края предприятие в период действия НМУ первой степени в г. Красноярске выполняет природоохранные мероприятия, предусмотренные для второго режима НМУ. Помимо этого, ежегодно обеспечивается эффективность работы газоочистных установок. В 2019 году на ревизию, ремонт и замену фильтрующих элементов оборудования планируется направить 37,3 млн рублей.