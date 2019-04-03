Спасая трех девушек от несущейся на них машины, мужчина лишился ноги

- Я к детям торопился, – клялся в суде 34-летний водитель Hyundai Артур Умаров. – Наскочил колесом на сугроб, занесло. Зачем так мчался? 70 километров, не больше.

Больше, почти под сотню. На это указали и очевидцы, и записи с камер видеонаблюдения. В тот вечер, 11 ноября прошлого года, они зафиксировали: в маленькую группку на тротуаре в центре Норильска (Красноярский край) на скорости влетела черная иномарка. Это было по-настоящему жутко: людей разметало, как кегли.

Несся почти под сотню

Все могло закончиться трагедией, если бы не он. 32-летний Иван Клочков вместе с женой Дашей и двумя общими знакомыми (все они актрисы Заполярного театра драмы) отправился на поздний сеанс в кинотеатр «Родина».

- Добежали разгоряченные, купили билеты, вышли подышать свежим воздухом, - вспоминает Иван. – Стояли кружком около памятника строителям Норильска, разговаривали. Прошло минут пять, и вдруг что-то заставило меня повернуть голову. Гляжу: прямо на нас боком несется автомобиль. Я как раз был ближе к дороге. Не знаю, как так получилось. Это был чистый рефлекс: я постарался оттолкнуть людей, вывести из-под удара. Все заняло доли секунды.

Место, где произошло ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

По словам Даши, муж сработал как живой рычаг. Чтобы спасти их, девчонок, вытолкнул повыше, на подножие памятника. И тут в стену рядом врезалась машина, от удара ее швырнуло на середину дороги. Бампер же разнесло вдребезги. И осколки, как от мины, попали в ногу Ивана, хлынула кровь.

- И все же мне повезло, - признается молодой человек. – Практически сразу остановилась машина, выскочил мужчина, это был врач. Взял у кого-то ремень, наложил жгут.

Девушки были в шоке. Ссадины, синяки, но без серьезны травм – обошлось. А вот Иван… Увидев, что у него с ногой, Даша не помня себя, кинулась к водителю: «Что ты наделал? Как тебя зовут? Извинись, слышишь, извинись!».

- Да ничего такого, - старался успокоить жену Иван. – Ну, перелом, в гипсе похожу, отдохну.

А сам был как во сне. «Скорая» приехала быстро – увезла в реанимацию. Его и Умарова. В машине Клочкову стало совсем плохо. Он уже не слышал, что говорят врачи, что виновник ДТП пытался просить прощения…

Фотограф и его Муза

Иван пришел в себя только спустя два дня. В реанимации. Тогда и узнал, повреждения оказались слишком сильными: кости, сосуды, мягкие ткани. Хирурги почти пять часов собирали правую ногу по частям. Сделали все, что могли, но… Чтобы спасти мужчину, консилиум принял решение – часть правой ноги (ниже колена) –ампутировать.

- Потом меня многие спрашивали: обидно? В первый месяц было ощущение какого-то абсурда, - признается Иван. – Я же не делал ничего, чтобы так случился. Не перебегал проезжую часть, даже был не на дороге. А все так обернулось.

Иван и ДашаФото: из личного архива

Дальше было почти 100 дней в больнице, несколько сложных операций. Но главное – прилетевшая из Перми мама и его Даша. Разговаривали, держали за руку, кормили манной кашей с миндалем, чтобы взаживало быстрее. Были рядом.

- За месяц до той аварии мы отметили с Дашей первую годовщину нашей свадьбы, - делится мужчина. – Познакомились еще в 2016-м. Она сама из Питера, работала в норильском театре первый год. А я только-только начал там снимать (увлекаюсь фотографией). На первой же съемке увидел девушку, а развидеть не смог. Тогда Даша репетировала роль Музы в новом спектакля «Жди меня… и я вернусь». Связался с ней под предлогом узнать какие-то нюансы, так и продолжили общение.

С костылями на пятый этаж

Уже через две недели после аварии в инстаграме Ивана появился пост: «Сегодня покорили лестницу на первый этаж! Встретились с друзьями! Ура новым победам! А сколько их ещё впереди!».

Вот так – шаг за шагом, ступеньку за ступенькой. Преодолевали и преодолевают вместе.

Чтобы помочь другу, актеры заполярного театра дали два благотворительных спектакля. Почти собрали деньги на протез.

Иван с коллегамиФото: из личного архива

- Проблема в том, что нужен не один протез, - говорит Иван. – Первый можно будет использовать 3-9 месяцев, за это время мышца, которая не работает, усохнет. Значит, понадобится другой. А каждый стоит, в среднем, 500 тысяч рублей. Делать их, скорее всего, будем в Питере. Сейчас я хожу на перевязки, массаж, гимнастику. Как хожу? На костылях. Не отчаиваться же. Даша всегда рядом, помогаем друг дружке, мотивируем. Пока она в театре, я дома делаю ремонт. Вот – приспособился, знакомые помогают. Перестилаю полы, чтобы было удобнее ходить. Они неровные, скрипят. Проводку меняю. Мы живем на пятом этаже, без лифта. Так что каждый день по несколько раз – вверх-вниз. Ну, ничего, хоть в форме себя держу. Оформляю инвалидность, затем реабилитация. Потом с работодателем будем смотреть, есть куда-то возможность перевести или нет. Я ведь электриком работал в шахте. Теперь туда не вернешься в любом случае. Словом, будем думать.

«Развели клоунаду»?!

А недавно стало известно: решилась судьба водителя, который его покалечил. На Умарова завели дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по ней – до двух лет лишения свободы.

Однако мужчина получил всего год. И то не лишения, а ограничения. Плюс полтора – без водительских прав. И 600 тысяч штрафа. Более чем лояльно, не находите?

За месяц до той аварии Иван и Дарья отметили первую годовщину свадьбыФото: из личного архива

- Будем обжаловать приговор, - качает головой мужчина. – Мой адвокат собирает документы. Изначально иск у нас был на миллион рублей. Но это даже меньше, чем необходимо на два протеза. К слову, когда шел суд, защита обвиняемого была против огласки: «Пиарятся! Развели клоунаду!». А я думал: хоть кому-то помогу. Может, хотя бы один водитель увидит и будет ездить осторожнее. Адвокат в своем слове все вспоминал, как виновник ДТП присылал мне извиняющиеся смайлики в соцсетях, просил прощения в «скорой». И отягчающих обстоятельств суд не нашел. А смягчающие… Приняли во внимание, что у виновника маленькие дети, кредит, ипотека, не работает жена. А то, что мне как молодому человеку тоже хотелось бы завести детей, растить их, видимо, никто не задумывается. Так?