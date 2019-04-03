В мэрии Красноярска сменилось сразу девять руководителей

В понедельник стало известно о серьезных кадровых перестановках в администрации Красноярска. В управлениях и отделах сменилось сразу семь руководителей. И еще два покидают свои посты. Для многих это стало неожиданностью. Но глава города Сергей Еремин так объяснил свое решение:

- Каждый руководитель в администрации города занимается конкретным направлением, но есть вопросы стратегические, поэтому считаю важным усилить проектное управление и закрепить за некоторыми руководителями отдельные проекты.

Итак:

- Юрий Шестопалов переходит в Управление капитального строительства города, где будет курировать работу Центра компетенций благоустройства. До этого он возглавлял департамент городского хозяйства.

- Евгений Жвакин возглавит департамент городского хозяйства. Ранее занимал должность руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

- Евгений Петрюк становится руководителем Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, ранее – был заместителем руководителя этого же ведомства.

- Вадим Войцеховский назначается главой администрации Центрального района. Переходит сюда с должности руководителя департамента главы города.

- Ольга Потылицына с должности заместителя переходит в должность руководителя департамента главы города (на место Вадима Войцеховского).

- Дмитрий Гурьев назначен первым заместителем руководителя Ленинского района. До этого он работал первым заместителем руководителя администрации Октябрьского района.

- Владимир Фольк с 8 апреля будет исполнять обязанности руководителя управления информатизации и связи.

- Александр Бирюков уволился с должности руководителя управления информатизации и связи.

- Иван Брамман написал заявление об уходе по собственному желанию с должности руководителя Центра реализации социальных проектов. Кто заменит его, пока неизвестно.