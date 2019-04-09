«Бабушка, это не наш дедушка!»: в назаровском морге перепутали тела и похоронили не того

Эта история произошла на днях в городе Назарово (километрах в 200 от Красноярска). Здесь в местном морге перепутали тела усопших. И, в конце концов, похоронили не того.

- Вы не представляете! – поделилась местная жительница Валентина Гербер с корреспондентом «Назарово онлайн». – Дело было в церкви, шло отпевание. Первым неладное заметил внук. Всмотрелся, ахнул: «Бабушка, это не наш дедушка!». Я подошла поближе – и точно: гроб наш, покойник – чужой. И одежда на нем тоже.

Незнакомого мужчину забрали обратно в морг. Похороны отложили. И вскоре выяснилось: их дедушку уже предали земле. Только в Боготоле (примерно километров за 100).

Первым подмену заметил внук. Фото: Назарово онлайн.

Оказалось, тело увезли жители городка по соседству. Были уверены, это их дальний родственник. Как не спохватились? Связь поддерживали поскольку постольку, как выглядит, помнили плоховато. Получили усопшего, сверили по фамилии: ну, он. Похоронили, как полагается. И тут звонок: ошибка!

Пришлось вскрывать могилу, возвращать дедушку обратно в Назарово. А другого – срочно в Боготол. Так и обменялись телами.

- Боготольского похоронили в тот же вечер, нашего на следующий день, - говорят родные. – Теперь будем подавать в суд. Пусть компенсируют затраты. А они у нас вышли двойными: за поминальный обед, похороны, работу ритуальщиков.

Похоронили не того. Фото: Назарово онлайн.

Сейчас руководство бюро судмедэкспертизы обещает во всем разобраться. Говорят, заведующая в отпуске. А тела якобы перепутал ночной санитар. Как бы то ни было, назначено служебное расследование. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.