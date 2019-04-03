Развитие солнечной энергетики может снижать потребление дизтоплива в регионах до 50% в год

28-30 марта было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 млрд рублей.

На Красноярском экономическом форуме в разные годы стартовали очень важные для экономики и жителей края проекты. Например, Ванкорское нефтегазовое месторождение, развитие Нижнего Приангарь. Сейчас самые важные соглашения КЭФ 2019 связаны с Приенисейской Сибирью – инвестиционным проектом номер один даже по российским масштабам. Мы продолжаем рассказывать о самых важных договоренностях, в которых уже обозначены сроки, затраты и выгоды для жителей края, для бюджета и экономики. Одно из таких - о развитии солнечной энергетики в Красноярском крае. Речь идет о северных территориях края, где себестоимость электроэнергии выше в десятки раз, чем в среднем по Красноярской энергосистеме. И сейчас эту финансовую нагрузку несет бюджет региона. Заключенное на форуме соглашение предусматривает строительство гибридных солнечно-дизельных электростанций в северных поселках, удаленных и малочисленных.

Такие проекты не новость, они уже реализованы в Республике Алтай, Забайкальском крае и Республике Тыва, и показали снижение потребления дизельного топлива до 50% в год.