Власти Красноярска озвучили список улиц, на которых в этом году проведут дорожный ремонт

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Красноярске будет отремонтирован 21 объект улично-дорожной сети. Из федерального бюджета на это выделяется 565 миллионов рублей. Заменят бордюры и ограждения, переложат новый асфальт, обустроят системы водоотведения там, где это нужно, восстановят дорожные разметки и дорожные знаки.

В 2017 году, когда программа «Безопасные и качественные дороги» только стартовала, сезон был почти провален. Администрация поздно провела торги, подрядчики поздно приступили к работе. В результате на некоторых участках заканчивали класть асфальт уже в конце сентября (это поздно). Эта ошибка учтена была в прошлом году и нынче.

Уже в середине марта стало известно, что мэрия готовится к проведению торгов на поиск подрядчиков. Договора с компаниями планируют подписать не позднее первой половины мая. Нет, это не поздно – по срокам в самый раз. Дело в том, что сезон дорожно-ремонтных работ при наших климатических условиях длится с середины мая до середины октября (в октябре еще можно наносить дорожную разметку или менять ограждения). Начать раньше или закончить позже – пользы для наших дорог не будет.

Закончить планируют пораньше. По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова – постараются в августе. Справятся с объемами? Почему бы и нет: в 2017 году было 46 объектов, в 2018 году – 47 объектов, в этом году – только 21.

Что касается графика ремонта по каждому объекту, пока говорить об этом рано, пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства. Все станет известно только после проведения торгов. График будут составлять с учетом разных аспектов: учтут карту дорожного движения, чтобы не перекрывать рядом расположенные участки и не создавать проблемы для транспорта. Учтут объемы работы на каждом участке: где-то хватит две недели, где-то нужно два месяца.

Ямочный ремонт

Ямочный ремонт – неизбежность наших дорог. Хотелось бы избавиться от этого явления, но пока никак. Природа дорожных ям – особенности нашего климата. Появляются ямы на дорогах, как правило, по весне или осенью. Образовалась трещина в асфальте, днем туда натекла вода, ночью она замерла. Вода при замерзании расширяется и разрывает асфальт – вот вам и ямы.

В департаменте горхозяйства пояснили: комиссия, в которую входят представители заказчика (мэрии) и исполнителя (подрядчика) каждую весну исследует улицы, которые были отремонтированы год или два назад. Нашли дорожные ямы или разрушившиеся бордюры – подрядчик обязан их устранить за свой счет в рамках гарантийного обязательства. Этот пункт в договоре многих дисциплинирует: делать плохо становится невыгодно.

Затрудняемся сказать, какие улицы сейчас в Красноярске самые-самые плохие. Года три назад такой была Семафорная, там по весне была яма на яме. Сегодня там намного лучше.

КОНКРЕТНО

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году в Красноярске будут охвачены следующие объекты:

Капитальный ремонт улиц, дорог и искусственных сооружений:

- Улица Ястынская: от Ястынской, 18 до проспекта Металлургов.

Ремонт улиц, дорог и искусственных сооружений:

- Улица Глинки: от Красраба до границы Красноярска;

- Мичурина: от Октябрьского моста до улицы Лихачева;

- Кутузова: от Кутузова, 109 до Мичурина, включая конечную остановку ДК Кировский;

- 3 Августа: от жилого дома № 1а до жилого здания № 26 по улице 3 Августа;

- Краснодарская: от проспекта Металлургов до Комсомольского;

- Спандаряна: от Шахтеров до Березина;

- Новосибирская: от Академика Киренского до Куйбышева;

- Курчатова: от проспекта Свободный до жилого дома № 15б по Академика Курчатова;

- Парашютная: от жилого дома № 2 по Парашютной до жилого дома № 26 по Александра Матросова;

- Урванцева от Светлогорской до Урванцева, 6д;

- Карбышева от Высотной в районе жилого здания № 4а по Карбышева до жилого здания № 30 по Карбышева;

- Чкалова: от Академика Киренского до Революции;

- Революции: от Спартаковцев до Гоголя;

- Пушкина: от Пушкина, 1 до Пушкина, 19.

Оптимизация транспортных потоков и снижение мест концентрации ДТП:

- улица Лесопарковая;

- 9 Мая: от пересечения с Водопьянова до пересечения с Авиаторов, включая кольцевую развязку;

- 9 мая: от пересечения с путепроводом до пересечения с Водопьянова;

- Академика Киренского;

- Декабристов: от Дубровинского до Республики;

- улица Ладо Кецховели в Железнодорожном и Октябрьском районах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему в Красноярске так быстро разрушаются дороги? Вадим Серватинский, заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ:

- Мы давно обсуждаем это, причины, в общем-то известны. Первая причина – климат. Переход через ноль, с плюса на минут, температурные нагрузки – и дорожное покрытие лопается. Второе: у нас есть некоторая несогласованность в городе, связанная с юридическими «белыми пятнами». Дело в том, что все улицы города Красноярска являются только улицами. Нет ни закрепленного Горсоветом, ни каким-то нормативным актом, что эти улицы разделены по классификации на магистральные, на транспортно-пешеходные и так далее.

Устаревшие нормативные документы разрешают использовать на улицах слабые материалы – асфальтобетоны, в состав которых включаются окатанные частицы, то есть гладкие поверхности (гравий, щебень). Самый распространенный асфальтобетон - тип б марка 2, он быстро выходит из строя, потому что в составе транспортного потока в Красноярске есть тяжелые автобусы. Они давят на покрытие, в нем образуется колея, затем происходят необратимые последствия, которые приводят к разрушениям.

Третья причина, косвенная. Когда выставляется на конкурс ремонт дороги, в перечень работ выносится замена только покрытия. Но нагрузку несет не покрытие, а основание, которое находится под ним. К нему дорожные работники не прикасаются. Играя на понижение в цене, это приводит к тому, что подрядчик, чтобы сэкономить и получить хоть какую-то прибыль, использует некачественные материалы. Эта третья причина в меньшей степени влияет на состояние покрытия, нежели первых две.