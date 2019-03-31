2019-03-31T06:22:10+03:00
Общество

«Теперь его зовут Каспер»: найденный в лютый мороз в мусорном контейнере щенок обрел дом и хозяйку

После публикации в «Комсомолке» многие хотели взять малыша себе, но его спасительница не сразу решилась с ним расстаться
Ольга КОСТИНА
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Каспер со своей хозяйкой Фото: соцсетиКаспер со своей хозяйкой Фото: соцсети
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Ухоженный статный красавец. Нос кверху, ушки торчком, шерстка лоснится. Глаза – бусины, но самое главное – взгляд… Взгляд спокойный, уверенный и немного озорной. Ни следа страха и печали. На шее у него ошейник. Значит он уже не ничейный. Его любят, холят и лелеют. Сложно представить, что именно его чуть больше месяца назад нашли брошенным в мусорном контейнере.

Напомним, эта грустная история произошла в феврале. На улице холодно, жуть! Под минус 40. Под вечер 80-летняя женщина выносила мусор в районе Бугача и неожиданно услышала писк. Не сразу поняла, кто это. На секунду показалось, что плачет ребенок. Пригляделась: на дне контейнера свернулся клубочком палевый пушистый щенок, дрожит от холода и скулит. Достать самой не получилось. Позвала на помощь внучку. Та без лишних разговоров примчалась с мужем посреди ночи вызволять пленника. Но главное – щенок был спасен. А ведь если бы не случай, так и замерз бы бедняга.

Оставалось найти самого лучшего хозяина для Мишки (так его назвала спасительница за его пушистый мех). И снова удача! Помогла публикация в «Комсомолке». Об этом стало известно накануне, 30 марта.

Сложно представить, что месяц назад этот щенок погибал от холода среди мусора Фото: соцсети

Сложно представить, что месяц назад этот щенок погибал от холода среди мусора Фото: соцсети

Вот, что написала «Комсомольской правде» - Красноярск женщина, которая участвовала в спасательной операции по извлечению малыша из контейнера:

«Щенок из мусорного контейнера в конце февраля нашел свой дом, Его забрала замечательная девушка Даша, она работает в СФУ. Щенок подрос, теперь его зовут Каспер. Он умный, быстро учится, ходит рядом на поводке, дает лапу, обожает свою хозяйку!».

И еще добавила, что после выхода статьи многие хотели забрать себе щенка. Но они не сразу решились отдать своего подшефного. Какое-то время выбирали из всех кандидатов, присматривались. Хотелось, чтобы малыш больше никогда не узнал, что такое предательство, страх и боль. Мы тоже надеемся, что впереди у Каспера счастливая жизнь в любви и заботе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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