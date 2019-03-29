2019-03-29T07:10:49+03:00
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Медведи из красноярского зоопарка «вмешались» в выборы в Украине

Мнение косолапых экспертов разделились [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Медведи из красноярского зоопарка поучаствовали в выборах в соседнем государстве. Стоп-кадр видеоМедведи из красноярского зоопарка поучаствовали в выборах в соседнем государстве. Стоп-кадр видео
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Медведи из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» уже не в первый раз «вмешиваются» в выборы, проходящие в иностранных государствах. Например, в конце 2016 года Юнона и Феликс выбирали между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Юнона тогда проявила женскую солидарность и проголосовала за Хиллари, но прогноз ее друга оказался точнее.

Медведи из красноярского зоопарка «вмешались» в выборы в соседнем государстве.

И вот – опять. На сей раз предвыборная кампания проходит не за океаном, а в соседнем государстве – в Украине. Весь мир следит за этим, обитатели «Роева ручья» - в том числе. Накануне в зоопарке прошло, так сказать, предварительное голосование. Поскольку медведи – самые независимые и неподкупные «политтехнологи», то им и доверили это непростое дело.

Сотрудники зоопарка – они же беспристрастные наблюдатели – взяли только трех самых вероятных кандидатов, которые возглавляют рейтинг на выборах будущего президента Незалежной. Первое слово дали бурому медведю Буяну, перед ним поставили три тыквы с портретами Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Буян поначалу остановился на Юлии Тимошенко, но потом, кажется, решил, что она ему не по зубам и, выбрав действующего главу государства, отправился лакомиться тыквой.

Для белых медведей Авроры и Феликса тыква – не авторитетное блюдо, поэтому они голосовали за сало с аппетитной мясной прослойкой. Дамы – вперед. Авроре уже исполнилось 9 лет, по человеческим меркам она достигла избирательного возраста. К делу она подошла основательно – ознакомилась (обнюхала) с каждым кандидатом и отошла прочь. Видимо, чтобы собраться с мыслями. А потом вернулась и остановила свой выбор на Владимире Зеленском. Причем с фотографией поступила вполне демократично – аккуратно отложила в сторону. Все это время Феликс ходил по другую сторону решетки, видимо, волновался, каким будет мнение подруги.

Разумеется, понятно, что все это – не более, чем шутка. «Парк Роев ручей» настоятельно просит не считать угощение животных вмешательством (написано без кавычек, в прямом смысле) в украинские выборы» - предупредили авторы в конце видеоролика.

Фото: "Роев ручей"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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