Тепло, хоть и пасмурно: какая погода ждет Красноярск на выходные

Тепло, хотя и пасмурно – так можно коротко охарактеризовать прогноз погоды, который опубликовали специалисты Гидрометцентра на ближайшие выходные. Начнем с того, что сегодняшний день, пятница 29 марта, наступил с чистого безоблачного неба. Но уже к вечеру его затянут облака, а в субботу и вовсе возможен небольшой дождь. И в целом режим хмурого неба продлится до четверга 4 апреля.

Воздух сегодня днем прогреется до 6 градусов, в выходные – до 10-12 градусов. Ночью столбик термометра не опустится ниже плюс 2 градусов. Возможен небольшой ветер до 3 метров в секунду.

Весна пришла и на север края. В Норильске ожидается в ближайшие дни ровная погода – днем от 0 до + 1, ночью – не ниже -3. И при этом обильные осадки – снег с дождем. И так – не только в выходные, но и всю ближайшую неделю.

Зато на юге края – полные «юга»: до плюс 16 градусов тепла. Такими темпами там в скором времени там начнутся распускаться листья на деревьях. А вот о долгосрочном прогнозе на апрель специалисты Гидрометцентра традиционно расскажут в первых числах следующего месяца.