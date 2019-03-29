Раздел Советского района Красноярска неизбежен, это только вопрос времени

В Красноярске может появиться еще один административный район, восьмой. Пока что это планы, которыми поделился в своем отчете перед депутатами городского Совета глава города Сергей Еремин. Нетрудно догадаться, какой из имеющихся сейчас семи районов предполагается поделить. Самый крупный по площади и самый населенный – Советский. От него-то и «отрежут» часть.

Сегодня по данным мэрии, территория Советского района составляет 92 квадратных километра, количество жителей – более 320 тысяч человек (для сравнения, во втором по величине Октябрьском районе 180 тысяч жителей, в третьем, Ленинском – 150 тысяч). Учитывая темпы строительства, через несколько лет в Советском районе, возможно, будет уже 400 тысяч жителей.

Огромное хозяйство

Таким огромным хозяйством и управлять сложно, и обслуживать потребности населения нелегко. Вот что рассказал по этому поводу Максим Савченко. Он – не просто житель микрорайона Солнечного, но и общественник, администратор популярного паблика в социальной сети и как никто другой знает о его проблемах.

- Наш микрорайон хоть и входит в состав Советского района, но находится от него на большом расстоянии. Скажем так, между Солнечным и Северным 5 километров. А до центра и вовсе целый час ехать, - говорит Максим. – Чтобы решить какие-то вопросы, жителям приходится долго добираться. Администрация Советского района находится на Партизана Железняка. Представляете, сколько времени занимает дорога. А когда у нас будет свой собственный район, решать дела будет гораздо проще. Отдел образования, административная комиссия, отдел соцзащиты и другие службы будут располагаться непосредственно у нас, на территории Солнечного. И решаться вопросы будут быстрее.

От Солнечного до Северного микрорайона - более 5 километровФото: Мария ЛЕНЦ

И второй момент, по мнению Максима Савченко, это финансирование:

- Сейчас бюджет выделяется на весь район. Распределение идет так, что окраинному микрорайону не всегда достается нужное количество денег. А ведь Солнечный сейчас активно застраивается, ему нужны новые дороги, подъезды к новым домам. Если деньги будут выделяться непосредственно на Солнечный, они будут в Солнечном и осваиваться. Нынешний глава Советского района (Дмитрий Дмитриев – прим.ред.) уделяет внимание нашему микрорайону, спасибо ему за это. Но ведь у него кроме нас есть Взлетка, Северный, Роща, за всем нужно уследить.

Сколько времени займет

В самой администрации Советского района к идее разукрупниться также относятся положительно. Причем говорят об этом достаточно давно. Там даже есть специальный заместитель главы района по микрорайону Солнечному. И все равно непросто регулировать все процессы. Нужна отдельная команда управленцев.

Но даже если город придет к такому решению (а так и будет с большой долей вероятности) создать новую самостоятельную административную единицу в границах краевого центра будет непросто. Придется, что называется, походить по инстанциям, возможно, даже до Госдумы. Сначала глава города должен официально представить инициативу депутатам Горсовета. Затем нужно внести изменения в Устав города в той части, которая касается административно-территориального деления Красноярска.

Кроме того, придется пересмотреть структуру некоторых государственных органов. Так, в каждом районе города должны быть свой суд и своя прокуратура – а это решается уже на федеральном уровне. Так что на улаживание всех юридических вопросов может понадобиться год. А то и больше.

Солнечный расстраивается быстрыми темпами

СПРАВКА КП

Солнечный изначально возводился, как самостоятельный город для работников машиностроительного завода-гиганта «Крастяжмаш». Со своей инфраструктурой: больницы, школы, магазины, детские сады, административные учреждения. Но в начале 90-х годов, когда градообразующее предприятие закрылось, Солнечный оказался «бесхозным». Тогда и было принято решение присоединить его к Советскому району Красноярска. На тот момент в Солнечном жили тысяч 40 человек. Сегодня – почти в 2 раза больше, более 70 тысяч. Территория разрастается за счет новостроек.

Какие еще районы Красноярска делились?

Кировский район – самый первый, который появился на правом берегу Енисея. Он так и назывался изначально – Правобережный, а с 1934 года получил свое нынешнее название. Вся территория города от Березовки и до Дивногорска входила в состав одного района. В 1942 году из него выделился Ленинский район, а в 1977 году – Свердловский.

Железнодорожный район был выделен из Октябрьского района в 1979 году.

Центральный район был создан в 1938 году, а в 1969 году у него забрали часть территории и назвали Советским районом.