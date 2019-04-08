2019-04-08T04:22:33+03:00
Общество

В Красноярске распустилась верба

Это к настоящему теплу!
Ася ЖУКОВА
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По всему городу распустилась верба.По всему городу распустилась верба.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По всему Красноярску распустилась верба. Снимки веточек, усеянных пушистыми шариками, постят в соцсетях горожане. И комментируют:

- Это к настоящему теплу. Весна выдалась переменчивой: то все оттает, то завалит снегом. Теперь, хочется надеяться, зима не вернется. Тем более – следующее воскресенье – Вербное.

Усеянные пушистыми шариками веточки - один из главных символов грядущего праздника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Усеянные пушистыми шариками веточки - один из главных символов грядущего праздника.Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, впервые в нынешнем году распустившуюся вербу заметили посреди зимы, 21 января, в заповеднике «Столбы». Ну а накануне весеннего христианского праздника – Вербного воскресенья – ее веточки продают везде.

Действительно, верба одной из первых «просыпается» после зимы, это одна из причин, по которой она считается обрядовым деревом праздника Входа Господня в Иерусалим. Его называют еще Вербным воскресеньем. За ним последует – Страстная неделя и Пасха (28 апреля).

ВАЖНО

Уже сейчас можно купить веточки вербы. Их нужно принести в храм и освятить, а уже потом поставить в воду в доме. По традиции, вербу освящают в субботу вечером или на всенощном бдении. Но можно и в воскресенье.

Какая красавица! Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая красавица!Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие хранят вербу в течение года, рядом с иконами. Говорят, это надо, чтобы еще раз напомнить о связи человека с Богом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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