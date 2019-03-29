Девушка из-за внезапного приступа ревности сбросила подругу с балкона, сказав ей: «Посмотри-ка вниз!»

«Покушение на убийство» - по тяжкой статье в Хакасии заведено уголовное дело на 18-летнюю Татьяну.

Все случилось в городе Сорске, в одной из квартир. Компания собралась в гостях у Татьяны: ее знакомая, 17-летняя Наталья, и два парня. Выпивали, разговаривали, спустя какое-то время парни ушли, один из них, к слову, с Татьяной дружил. Но, видимо, любил не так сильно, как она его.

- Когда молодые люди ушли, оставшись вдвоем, девушки вышли на балкон, - рассказывает старший помощник по СМИ ГСУ СК республики Хакасия Юлия Арбузова. – Сначала спокойно разговаривали на общие темы. А потом...

Юлия Арбузова о самом драматичном моменте: обвиняемая схватила приятельницу за куртку и, перекинула через край балконного ограждения 00:00 00:00

О симпатии своего парня к Наталье Татьяна знала. Он сам признавался ей во время ссор – Наташа симпатичная, она мне нравится. Эти слова в какой-то момент буквально обожгли сознание.

«Посмотри-ка вниз!» - неожиданно попросила она девушку. Наталья автоматически глянула вниз, чуть оперлась на ограждение балкона...

- В это время обвиняемая схватила приятельницу за куртку и, перекинув через край балконного ограждения, сбросила девушку с 5 этажа, желая причинить ей смерть, - рассказывают в следкоме. – К счастью, падение девушки замедлили бельевые веревки, хотя она получила серьезные травмы, но осталась жива. Также очень быстро подоспела помощь, пострадавшую увезли в больницу.

А подозреваемую доставили в полицию.

Татьяна сразу во всем призналась: «со слов обвиняемой, данное преступление она совершила на почве ревности», - подтверждают в следствии. Правда, не может понять, что было бы дальше. Счастливой жизни с любимым все равно бы не вышло, - за убийство грозит тюрьма. Но в тот момент, говорит, было на все наплевать...

- Девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавляют в следкоме.