Красноярские дачники смогут добраться до участков на автобусах

Сразу несколько актуальных «транспортных» тем сошлись на текущей неделе. А именно:

Все на дачу!

Собираем инструменты, семена, достаем рюкзаки - с 6 апреля начнут ходить автобусы №18 «Предмостная площадь – Сады», №40 «Предмостная площадь – Полигон», рассказали в мэрии.

В эти дни с Предмостной площади автобусы будут отправляться (расписание):

- маршрут № 18: в 08.30, 10.10, 12.30, 14.10, 16.30;

- маршрут № 40: в 08.40, 10.04, 12.00, 14.20, 15.44.

Со своих конечных («Сады» для автобуса №18 и «Полигон» для автобуса №40) автобусы поедут:

- маршрут № 18: в 9.20, 11.00, 13.20, 15.00, 17.20;

- маршрут № 40: в 09.22, 10.46, 12.42, 15.02, 16.26.

Одним маршрутом в городе становится меньше

Увы, закрывается автобусный маршрут №35А «СФУ – Академгородок»

Перевозчик, обслуживающий данный маршрут, уведомил департамент транспорта о прекращении деятельности. Предприниматель аргументирует свое решение низкой рентабельностью так называемого студенческого маршрута.

Напомним, с 1 января в СФУ ездят автобусы 31-го маршрута «ЛДК – Николаевский мост – СФУ».

В ближайшее время будет объявлен конкурс на поиск нового перевозчика.

Появится пять новых остановок для городской электрички

Второй этап реализации проекта презентовали на КЭФ-2019

Второй этап развития проекта «Городская электричка» презентовали на Красноярском экономическом форуме. Его начнут реализовывать в 2021 году. Основные цели: увеличение скорости движения городских электропоездов, сокращение интервала движения между ними. В расписании движений наземного метро появится пять новых остановочных пункта – их построят с нуля: «Озеро парк», «Камская», «Новоленд», «Гайдашовка» и «Мичурина» (районы Красноярска, где сейчас активно ведется строительство жилых домов).

- Кроме того, на 2-м этапе намечена реализация крупного инфраструктурного проекта – сооружение второго железнодорожного пути моста через Енисей «777». В настоящее время мост «777» является единственным однопутным участком Транссиба на Красноярской железной дороге. Это ограничивает пропускную способность и не позволяет осуществлять движение электропоездов по кольцевому маршруту с короткими интервалами, - говорят в пресс-службе красноярской железной дороги.