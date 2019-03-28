Красноярск хлебосольный

Гостеприимность превыше всего

Закончились XXIX Всемирные зимние студенческие игры. Город живет своей обычной жизнью, и только повышенные спрос к спортивным секциям со стороны детей и родителей, да оформление краевого центра выдает то, что буквально несколько недель назад в Красноярске прошло событие мирового масштаба. От нашего города подготовка к Зимней универсиаде потребовала колоссальных материальных и человеческих усилий. Были отремонтированы дороги, появились новые скверы, построены десятки спортивных сооружений. Во время соревнований на площадках работали пять тысяч волонтеров. Все гости были в восторге от Красноярска. Здесь живописная природа, современный мегаполис, в котором есть на что посмотреть, где погулять, вкусно перекусить.

Для любого туриста возможность чувствовать себя в гостях как дома – очень важная вещь. И если человек восторгается шедеврами зодчества, открывает для себя мир, он должен быть уверен, что переночует в комфортных условиях, а на обед или ужин сможет найти вкусное, полезное, здоровое питание. Многие местные производители активно откликнулись на призыв принять посильное участие в Зимней универсиаде. Гостям соревнований по душе пришлась русская кухня, ну а какой стол без вкусного ароматного свежеиспеченного хлеба:

- Мы получили самые лестные отзывы за нашу работу, - комментирует генеральный директор Дивногорского хлебозавода Евгений Демидов. – Все остались довольны и качеством нашей продукции, и логистикой, ведь каждое утро хлеб доставлялся в нужное время и в нужном объеме из Дивногорска.

Фото: «Дихлеб»

Кстати сделать это благодаря запуску Николаевского моста было достаточно легко. Именно поэтому к завтраку, обеду или ужину на столе у спортсменов, судей и волонтеров всегда был самый свежий и полезный хлеб, в том числе, и фирменный, запатентованный компанией «Дихлеб» - йодовый.

Именно поэтому компания «Дихлеб» получила почетную грамоту от губернатора края за подготовку и проведении Зимней универсиады.

Вкус и польза

Хлеб на столе любого человека, вне зависимости от возраста и национальности – неотъемлемый элемент. А достаточное количество йода – это обязательное условие правильной работы человеческого организма. Поэтому йодовый хлеб, производимый компанией «Дихлеб» – важная часть здорового питания. Он обогащает организм микроэлементами и пищевыми волокнами. Стоит отметить, что в продукции содержится органический йод, который на сто процентов усваивается организмом человека. Это происходит потому, что йодом обогащается мука кедрового ореха (кедровый жмых), благодаря чему микроэлемент сохраняется при выпечке, даже под воздействием высокой температуры. Кроме того, в самое ближайшее время компания «Дихлеб» порадует жителей края новинкой, не менее полезной для здоровья, чем йодовый хлеб. Она также обладает особой рецептурой, позволяющей сделать потребление привычного продукта не только приятным, но и важным для организма человека.

Оценка специалистов

Деятельность компании «Дихлеб» высоко оценивается специалистами разного уровня. На российском чемпионате по хлебопечению мастерство хлебопеков оценивало международное жюри, в состав которого вошли профессионалы хлебопекарного мастерства из России, Германии и Франции. Компания регулярно принимает участие в продовольственных выставках, а совсем недавно представила свою продукцию на 26-я международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынка. На выставке были продемонстрированы такие тематические направления как: пищевые технологии и оборудование, ингредиенты и сырье, упаковка, хранение и транспортировка пищевых продуктов, оснащение пекарен, кондитерских, холодильное оборудование и технологии, гигиена производства. Выставка является одним из самых значимых и востребованных деловых событий хлебопекарной и кондитерской промышленности и, безусловно, ведущей выставкой данной тематики. В ней приняли участие компании из России, Казахстана, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Стоит отметить, что компания «Дихлеб» сумела получить кубок за йодовый хлеб, подтвердив тем самым качество продукции на самом высоком уровне.

Фото: «Дихлеб»

КСТАТИ

Полезность йодового хлеба, производимого компанией «Дихлеб» подтверждена Институтом питания, в котором были проведены исследования. Продукция прошла сертификацию, получив знак качества «Енисейского стандарта». Вся поставляемая в торговую сеть продукция упакована и снабжена фирменной этикеткой со штрих-кодом, соответствует стандартам, а так же требованиям Технического Регламента «О безопасности упаковки».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дивногорский хлебозавод запустил пекарни и в других городах края. Покупатели смогут приобрести свежий ароматный хлеб прямо из печи по следующим адресам:

МАГНИТ Кр-к, ул.Карамзина, 5

МАГНИТ Кр-к, ул.Свердловская, д.8

МАГНИТ Емельяново, ул.Московская, 236

МАГНИТ, Кр-к, ул. Авиаторов, 50

МАГНИТ Кр-к, ул. Взлетная, 6А

МАГНИТ Кр-к, ул. Караульная, 46

МАГНИТ Кр-к, ул. Киренского д2И

МАГНИТ, Кр-к, ул. Шевченко, 46

МАГНИТ Кр-к, ул.26 Бакинских Комиссаров, 28А

МАГНИТ Кр-к, ул.Амурская, 32

МАГНИТ Кр-к, ул.Коломенская, 23А

МАГНИТ, Кр-к, ул.Маерчака, 45

МАГНИТ Кр-к, ул.Новосибирская, 64

МАГНИТ Сухобузимо, ул.Комсомольская, 33, пом.3

МАГНИТ Див-к, ул. Чкалова, д.119

МАГНИТ Подгорный, ул. Строительная, д. 27 Б

ПЯТЕРОЧКА Кр-к, ул. Бограда, д.134

ПЯТЕРОЧКА, Кр-к, ул.Авиаторов, д.47, пом.163

БАТОН пр-кт Металлургов, 12

БАТОН ул.Павлова, 55

БАТОН ул.Судостротельная 101

Ассортимент традиционно радует: в продаже пшеничные, ржано-пшеничные хлеба, бородинский хлеб, багеты, батоны, сдоба и слоеная продукция.

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