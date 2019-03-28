КЭФ-2019: деловая программа экономического форума
Представляем вашему вниманию деловую программу КЭФ-2019.
Кстати, пленарные сессии деловой программы 29 и 30 марта смогут увидеть все желающие на сайте www.krasnoforum.ru.
События культурной, спортивной и научной программ доступны для всех желающих.
29 МАРТА, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
13.00 – 14.45
ОТКРЫВАЮЩАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Национальная конкурентоспособность»
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«Динамичная Россия. Двигатели национальной конкурентоспособности»
10.00 – 11.30
Конференция. Новая экспортно ориентированная промышленная политика
15.30 – 17.00
Конференция «Будущее ритейла и развитие саморегулирования»
10.00 – 11.15
Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным?
10.00 – 11.15
«Двигатель торговли»? Каким должно быть регулирование рынка наружной рекламы для инвестиционной привлекательности отрасли?
10.00 – 11.15
Ускорение технологического развития компаний с государственным участием. Потенциал открытых инноваций
11.30 – 12.45
Lifeloеng learning. Тренд или образ жизни?
11.30 – 12.45
Экологичность vs конкурентоспособность. Как сделать промышленность «зеленой»?
11.30 – 12.45
«Умный город» – задачи-2019
11.30 – 12.45
Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ.
11.45 – 12.45
«Пояс – путь». Как создать новые производственные и логистические цепочки между Азией и ЕАЭС?
15.00 – 16.15
Макрорегионы и агломерации. Опорный каркас пространственного развития России
15.00 – 16.15
Молодые лидеры российской науки. Притяжение талантов
15.00 – 16.15
Трансфер технологий и реверс-инжиниринг в условиях санкций
15.00 – 16.15
Транспортный каркас страны. Какие мегапроекты нужны России?
15.00 – 16.15
Региональный экспортный стандарт 2.0. Как проходит пилотирование?
15.45 – 16.45
Образцовая площадка. Сервисный подход к работе с инвесторами
16.30 – 17.45
Как сделать государственный сектор продуктивным? Люди, технологии, инструменты
16.30 – 17.45
Новая инфраструктура для цифровой трансформации экономики
16.30 – 17.45
Антимонопольное регулирование или поддержка национальных чемпионов. Какой вектор выбрать России?
16.30 – 17.45
Финансовое развитие для экономического роста
17.00 – 18……00
Case-study. Создание условий для реализации крупных проектов по модернизации производств
17.00 – 18.00
Российский ритейл – госплан XXI века?
18.00 – 19.00
Образование и бизнес. Практика корпоративных программ обучения
18.00 – 19.30
Развитие конкурентных механизмов в электроэнергетике как фактор повышения эффективности экономики России
18.00 – 19.00
Лучшие страновые и региональные практики привлечения инвестиций в инфраструктуру
СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
09.45 – 11.00
Презентационная сессия институтов развития
11.00 – 12.45
Инвестиционная сессия перспективных проектов
15.30 – 17.00
Роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь»
18.00 – 19.00
Заседание стратегического комитета КИП «Енисейская Сибирь»
30 МАРТА, ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПРОСТРАНСТВО КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
10.00 – 12.15
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный потенциал и инфраструктура»
12.30 – 13.45
«Навыки будущего». Новые метрики конкурентоспособности человека
12.30 – 13.45
Битва за R&D. Как России стать значимым игроком на рынке исследований и разработок?
12.30 – 13.45
Как развернуть интеллектуальную миграцию?
12.30 – 13.45
Культура и бизнес. Новый вектор партнерства
12.30 – 14.00
Как сделать целлюлозно-бумажное предприятие прибыльным и экологически чистым?
14.00 – 15.00
Индикаторы конкурентоспособности. Как России добиться роста в международных рейтингах?
14.00 – 15.00
Государство как платформа. Госуправление в цифровую эпоху.
14.00 – 15.00
Создание отечественных технологий освоения баженовской свиты.
14.15 – 15.15
Редевелопмент крупных городов и кластеры креативных индустрий
14.45 – 16.00
Эффективные практики цифровизации промышленных предприятий
15.00 – 16.30
Стратегический форсайт развития автопрома. Видение производителей и политика государства
15.15 – 16.15
Как конкурировать за азиатский капитал?
15.15 – 16.15
Цифровизация: как сделать энергетику «умной»?
15.15 – 16.30
Наследие как актив. Стратегическая конференция, посвященная наследию универсиады и развитию агломерации Красноярска
15.30 – 16.30
В здоровом теле – здоровый дух. Корпоративные программы укрепления здоровья
15.30 – 16.30
16.15 – 17.15
Российским «газелям» быть или не быть?
16.30 – 18.00
Отрасль ВИЭ после 2024 года. Период конкурентоспособности
16.30 – 17.30
От импортозамещения к технологичному экспорту. Как добиться успеха на международных рынках?
16.45 – 17.45
Цифровая стройка. Государственное участие в развитии и применении BIM-технологий в строительной отрасли
16.45 – 17.45
«Молодые таланты для металлургии будущего»
17.00 – 18.30
Конференция. Образование – наука – бизнес как лифт конкурентоспособности экономики страны
17.45 – 18.45
Управление металлофондом России
18.00 – 19.00
Как привлечь общество к прогрессу социальных услуг?
СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
12.30 – 14.00
Презентационная сессия «Платформа R&D»
14.00 – 15.30
Презентационная сессия «Платформа МСП»
ИСТОЧНИК KP.RU
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