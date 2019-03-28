КЭФ-2019: деловая программа экономического форума

Представляем вашему вниманию деловую программу КЭФ-2019.

Кстати, пленарные сессии деловой программы 29 и 30 марта смогут увидеть все желающие на сайте www.krasnoforum.ru.

События культурной, спортивной и научной программ доступны для всех желающих.

29 МАРТА, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

13.00 – 14.45

ОТКРЫВАЮЩАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Национальная конкурентоспособность»

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ

«Динамичная Россия. Двигатели национальной конкурентоспособности»

10.00 – 11.30

Конференция. Новая экспортно ориентированная промышленная политика

15.30 – 17.00

Конференция «Будущее ритейла и развитие саморегулирования»

10.00 – 11.15

Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным?

10.00 – 11.15

«Двигатель торговли»? Каким должно быть регулирование рынка наружной рекламы для инвестиционной привлекательности отрасли?

10.00 – 11.15

Ускорение технологического развития компаний с государственным участием. Потенциал открытых инноваций

11.30 – 12.45

Lifeloеng learning. Тренд или образ жизни?

11.30 – 12.45

Экологичность vs конкурентоспособность. Как сделать промышленность «зеленой»?

11.30 – 12.45

«Умный город» – задачи-2019

11.30 – 12.45

Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ.

11.45 – 12.45

«Пояс – путь». Как создать новые производственные и логистические цепочки между Азией и ЕАЭС?

15.00 – 16.15

Макрорегионы и агломерации. Опорный каркас пространственного развития России

15.00 – 16.15

Молодые лидеры российской науки. Притяжение талантов

15.00 – 16.15

Трансфер технологий и реверс-инжиниринг в условиях санкций

15.00 – 16.15

Транспортный каркас страны. Какие мегапроекты нужны России?

15.00 – 16.15

Региональный экспортный стандарт 2.0. Как проходит пилотирование?

15.45 – 16.45

Образцовая площадка. Сервисный подход к работе с инвесторами

16.30 – 17.45

Как сделать государственный сектор продуктивным? Люди, технологии, инструменты

16.30 – 17.45

Новая инфраструктура для цифровой трансформации экономики

16.30 – 17.45

Антимонопольное регулирование или поддержка национальных чемпионов. Какой вектор выбрать России?

16.30 – 17.45

Финансовое развитие для экономического роста

17.00 – 18……00

Case-study. Создание условий для реализации крупных проектов по модернизации производств

17.00 – 18.00

Российский ритейл – госплан XXI века?

18.00 – 19.00

Образование и бизнес. Практика корпоративных программ обучения

18.00 – 19.30

Развитие конкурентных механизмов в электроэнергетике как фактор повышения эффективности экономики России

18.00 – 19.00

Лучшие страновые и региональные практики привлечения инвестиций в инфраструктуру

СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

09.45 – 11.00

Презентационная сессия институтов развития

11.00 – 12.45

Инвестиционная сессия перспективных проектов

15.30 – 17.00

Роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь»

18.00 – 19.00

Заседание стратегического комитета КИП «Енисейская Сибирь»

30 МАРТА, ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПРОСТРАНСТВО КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

10.00 – 12.15

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный потенциал и инфраструктура»

12.30 – 13.45

«Навыки будущего». Новые метрики конкурентоспособности человека

12.30 – 13.45

Битва за R&D. Как России стать значимым игроком на рынке исследований и разработок?

12.30 – 13.45

Как развернуть интеллектуальную миграцию?

12.30 – 13.45

Культура и бизнес. Новый вектор партнерства

12.30 – 14.00

Как сделать целлюлозно-бумажное предприятие прибыльным и экологически чистым?

14.00 – 15.00

Индикаторы конкурентоспособности. Как России добиться роста в международных рейтингах?

14.00 – 15.00

Государство как платформа. Госуправление в цифровую эпоху.

14.00 – 15.00

Создание отечественных технологий освоения баженовской свиты.

14.15 – 15.15

Редевелопмент крупных городов и кластеры креативных индустрий

14.45 – 16.00

Эффективные практики цифровизации промышленных предприятий

15.00 – 16.30

Стратегический форсайт развития автопрома. Видение производителей и политика государства

15.15 – 16.15

Как конкурировать за азиатский капитал?

15.15 – 16.15

Цифровизация: как сделать энергетику «умной»?

15.15 – 16.30

Наследие как актив. Стратегическая конференция, посвященная наследию универсиады и развитию агломерации Красноярска

15.30 – 16.30

В здоровом теле – здоровый дух. Корпоративные программы укрепления здоровья

15.30 – 16.30

16.15 – 17.15

Российским «газелям» быть или не быть?

16.30 – 18.00

Отрасль ВИЭ после 2024 года. Период конкурентоспособности

16.30 – 17.30

От импортозамещения к технологичному экспорту. Как добиться успеха на международных рынках?

16.45 – 17.45

Цифровая стройка. Государственное участие в развитии и применении BIM-технологий в строительной отрасли

16.45 – 17.45

«Молодые таланты для металлургии будущего»

17.00 – 18.30

Конференция. Образование – наука – бизнес как лифт конкурентоспособности экономики страны

17.45 – 18.45

Управление металлофондом России

18.00 – 19.00

Как привлечь общество к прогрессу социальных услуг?

СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

12.30 – 14.00

Презентационная сессия «Платформа R&D»

14.00 – 15.30

Презентационная сессия «Платформа МСП»