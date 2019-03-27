2019-03-27T11:20:33+03:00
Общество

Спортсменка, красавица, военнослужащая в пятом поколении: красноярка претендует на звание «Краса Росгвардии»

Ксения Воробьева уже победила на региональном этапе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спортсменка, красавица, военнослужащая в пятом поколении: красноярка претендует на звание «Краса Росгвардии». Фото: сайт РосгвардииСпортсменка, красавица, военнослужащая в пятом поколении: красноярка претендует на звание «Краса Росгвардии». Фото: сайт Росгвардии
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На официальном сайте Росгвардии стартовало онлайн-голосование за участниц всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». В списке конкурсанток – 64 фамилии. Все девушки – красавицы, спортсменки, умницы. Форма только украшает их, придает шарма. Все они уже победили на региональном уровне. Теперь нужно выбрать самых-самых в рамках всей России.

Листаешь ленту – и глаза разбегаются от такого количества красоты. И тут взгляд падает на конкурсантку на фоне Биг-Бэна – красноярку не спутаешь ни с какой другой.

Знакомьтесь: лейтенант Ксения Воробьева. О себе она рассказывает, что надела форму почти 10 лет назад. И неспроста: она ведь из династии военнослужащих, уже пятое поколение. Ее дед прошел Великую отечественную войну и был награжден за отвагу орденом Красной Звезды. Так что служить родине, служить обществу – не только призвание для Ксении, но и судьба. Известно, что девушке 28 лет, она активно занимается спортом, предпочтение отдает легкой атлетике.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно пройти по указанной выше ссылке на сайт Росгвардии. Принять участие в голосовании можно только один раз, но зато разрешается отдать свои голоса сразу нескольким девушкам. Завершится прием голосов 25 апреля. Фотографии 12 девушек, которые наберут наибольшее число голосов, затем украсят ведомственный календарь на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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