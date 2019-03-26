«Медика-Восток» - надежный и ответственный помощник

Благодаря огромному опыту, компания готова делиться результатами и проблемами, а главное – организовать защиту прав клиентов на получение качественной и доступной медицинской помощи.

Защитит знание закона

Сейчас в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», целью которого является увеличение продолжительности жизни человека и улучшение ее качества. Он включает 8 основных направлений, в том числе «Демография», «Первичная медико-санитарная помощь», «Онкология», «Старшее поколение», проект по информатизации и другие. Так как его реализация рассчитана на длительный период, то мероприятия, которые запланированы, проходят в период с 2019 до 2024 года. Страховые медицинские компании активно участвуют вместе с медучреждениями в реализации проекта. Специалистами «Медика-Восток» ведется информирование застрахованных граждан как публично, так и индивидуально о порядках оказания медпомощи, сроках ожидания, о необходимости проходить профилактические осмотры. Во всех медучреждениях, участвующих в реализации программы ОМС размещены стенды, со всей необходимой информацией и контактах, по которым следует обращаться в случае возникновения вопросов и проблем. Со всеми медучреждениями, участвующими в реализации ОМС компанией заключены договоры. Осуществляя контроль за доступностью и качеством медицинской помощи, оказанной застрахованным врачи «Медика-Восток» организовали и провели медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества по случаям оказания медицинской помощи в количестве более 150 тысяч. К экспертизе было привлечено 75 врачей из краевого регистра экспертов качества и 2 врача из федерального регистра.

Предупредить легче, чем лечить

Фраза избитая, тем не менее, многие люди пренебрегают профилактикой и напрасно. Государство предусмотрена бесплатная диспансеризация, благодаря которой каждый человек может удостовериться, что здорово, или наоборот, акцентировать внимание врачей на уже имеющейся проблеме.

- Традиционно диспансеризация проводится «1 раз в 3 года», начиная с 21 года, через каждые 3 года — в год, когда гражданину исполняется количество лет, делимое на 3, - поясняет генеральным директор ООО МСК «Медика-Восток» Галина Фролова. - В 2018 году введен еще один вид диспансеризации «1 раз в 2 года», которая проводится в год, когда гражданину исполняется 49, 53, 55, 59, 61, 65, 71, 73 года. Целью обследования является выявление ряда онкозаболеваний.

Активное участие в работе с населением принимают страховые представители нашей компании, которые работают в 39 районах и городах края, где количество застрахованных превышает 5 тыс. человек. Это 64 специалиста 1-го и 2-го уровней, которые взаимодействуют с застрахованными не только в рамках диспансеризации, но и при разрешении вопросов, проблем, возникающих при обращении в медицинские учреждения. Для удобства застрахованных в МСК «Медика-Восток» работает контакт-центр с горячей линией 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный), услугами которого в 2018 году воспользовались 15 550 человек.

Прямая связь

В планах компании «Медика-Восток» - реализация нового проекта — установка в медицинских организациях настенных телефонов прямой связи со страховым представителем компании, которые позволят застрахованным общаться с представителями компании в режиме online в случаях возникновения проблемных вопросов. Кроме того, компанией заключен договор об изготовлении и поставке двух инфоматов — терминалов дистанционной связи с выходом в Интернет. Это позволит застрахованным гражданам получать ответы в режиме online на все возникшие вопросы ОМС, а также получать консультативную помощь. Инфоматы «Медика-Восток» будут установлены в Поликлинике №1 на улице Павлова и в поликлинике ГБ №3 города Красноярска.

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