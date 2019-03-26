2019-03-26T12:31:18+03:00
Экономика

В Красноярск приедет автор Индекса глобальной конкурентоспособности

Начинаем знакомить вас с экспертами Красноярского экономического форума, который пройдет 28-30 марта
Татьяна РЯБИНИНА
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Индекс глобальной конкурентоспособности служит основным средством обобщённой оценки конкурентоспособности странИндекс глобальной конкурентоспособности служит основным средством обобщённой оценки конкурентоспособности странФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году KEF`2019 впервые пройдет в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности и пул экспертов существенно изменился. Впервые в Красноярск приедет автор Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index – GCI), профессор Колумбийского университета Хавьер Сала-и-Мартин. Правительства и руководители компаний по всему миру используют этот индекс для оценки и планирования на будущее политики конкурентоспособности своих стран.

С 2003 года Хавьер Сала-и-Мартин руководит составлением Отчета по глобальной конкурентоспособности, документа, ежегодно публикуемого Всемирным Экономическим Форумом.

Интересно, что он - многолетний член Совета директоров футбольного клуба «Барселона», эту команду многие эксперты называют лучшей футбольной командой всех времен!

Хавьер Сала-и-Мартин выступит 30 марта хедлайнером пленума «Пространство как конкурентное преимущество».

НАША СПРАВКА

Индекс глобальной конкурентоспособности служит основным средством обобщённой оценки конкурентоспособности стран.

Индекс составлен из 113 переменных: две трети – это результаты глобального опроса руководителей компаний, одна треть - статистические данные. Все переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих национальную конкурентоспособность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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