2019-03-26T09:51:57+03:00
Экономика

Построим умный город

Практики и векторы развития городов будущего обсудят ведущие российские эксперты.
Анастасия ШАЙХОВА
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Андрей Шолохов. Фото: пресс-служба КЭФАндрей Шолохов. Фото: пресс-служба КЭФ
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По мнению экспертов, умный город – это взаимосвязанная система коммуникативных и информационных технологий, благодаря которой упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения. Современные мегаполисы, кажется, управляемыми быть не могут, но это только на первый взгляд. На самом деле в российском и мировом опыте уже существуют наработанные практики, когда благодаря грамотному использованию цифровых технологий управление городами становится проще, а жизнь людей комфортнее и безопаснее. Так, на КЭФ-2019, первый зам. руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Глеб Покатович выступит с докладом «Эффективный город. Технологии динамичных мегаполисов». Своими наработками в ходе сессии «Умный город: задачи 2019» поделятся министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин и глава «Центра цифровой трансформации» Андрей Шолохов.

Стоит отметить, проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» Минстроя России стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». По мнению экспертов, внедрение инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни. В этом году началась практическая реализация проекта, утвержден стандарт «Умного города» России, который города-участники проекта должны реализовать до 2024 года.

Благодаря проекту повысится конкурентоспособность российских городов, и российский саммит конкурентоспособности в Красноярске – оптимальная площадка для обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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