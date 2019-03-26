2019-03-26T09:47:50+03:00
Экономика

«Енисейская Сибирь» формирует кадровый резерв

На КЭФ-2019 будет дан старт набору сотрудников для работы в проектах КИП
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Сергей МАТЕРУХИНФото: Сергей МАТЕРУХИН
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Экономический эффект от инвестпроекта сейчас оценивается экспертами в 1,9 триллионов рублей. За прошедший год количество проектов увеличилось до 32, хотя еще в 2017 году во время проведения КЭФ, «Енисейская Сибирь» состоял из семи проектов и оценивался в 500 миллиардов рублей.

На сегодняшний день более 60 крупных предприятий и организаций заинтересованы в реализации своих идей и готовы вложить немалые суммы средств в проекты.

Площадка КЭФ позволит найти новых партнеров и инвесторов, получить стимулы для развития. Но никакой даже самый креативный и эффективный проект не будет реализован без человеческого капитала. Именно поэтому 28 марта, в «нулевой день» КЭФ-2019 будет дан старт формированию кадрового потенциала «Енисейской Сибири». Планируется, что меньше чем за полгода, он приведет к созданию кадрового резерва из более чем тысячи потенциальных сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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