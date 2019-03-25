2019-03-25T12:07:20+03:00
Экономика

КЭФ-2019: Убежим от проблем

В рамках «мероприятий на полях» состоится благотворительный забег
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Сергей Матерухин // Администрация Красноярского краяФото: Сергей Матерухин // Администрация Красноярского края
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Форум собирает не только специалистов в области экономики и развития науки, но и аккумулирует все силы развития региона. И здесь можно говорить, как о кадровом потенциале, который соберет резерв «Енисейской Сибири», так и молодежных площадках, на которых благодаря самым свежим и креативным предложениям могут быть реализованы полезные для всего общества проекты. Социальную значимость КЭФ нельзя недооценивать, ведь каждый год проведения привносит свои «фишки», затрагивая те аспекты решения проблем, которые можно преодолеть здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик. Так, например, в заключительный день форума – 30 марта, в 8 часов утра гостей форума и красноярцев приглашают на благотворительный забег на Левобережную набережную Красноярска:

- Это уже ставшее традицией нашего форума спортивное мероприятие и мы видим, как растет его популярность, - комментирует Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края. - Ожидается, что не менее полутора тысяч человек примут в нем участие. Зарегистрироваться может любой желающий сайте krasmarafon.ru. Стоимость участия от 500 рублей. Все средства пойдут на организацию работы нянь для детей-сирот в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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