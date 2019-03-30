Школьники спасли жизнь слепнущему коту, которого хозяева выбросили в подъезд

В Красноярске школьники спасли из подъезда слепнущего кота, от которого отказались хозяева. Эту историю рассказали общественники из группы «Верность».

На днях в подъезде одной из многоэтажек появилось объявление: «Люди, чей кисуля светло-бежевого цвета четыре дня сидит под лестницей? Он ничего не ест и не пьет. Хозяева, найдитесь!».

Но владельцы кота так и не отозвались. Фактически животное погибало у всех на глазах. Да, жильцы пытались его накормить, напоить, и только. Трудно сказать, сколько бы протянул отказывающийся от еды и питья бедолага, если бы его не заметил кто-то из детей.

- Кота нашли в подъезде ребята-школьники, - говорят зоозащитники. – Не только не прошли мимо, но и принесли в клинику. Попросили помощи в группе и сами внесли тысячу рублей.

Правда, врачам пока нечем их обрадовать. Вот предварительное решение: коту придется удалить один глаз. И, возможно, второй тоже.

- Как можно было выбросить его в таком состоянии? – поражаются общественники. - Что творится с людьми? Кот худющий, но стал понемногу есть. Ждем результаты анализов. Просим помочь - кто чем может. Важна любая копейка!

КОНКРЕТНО

Как помочь животному, смотрите здесь. Просьба указать назначение перевода «для Бродяги» и отписаться под постом. Куратор Анна Гановская 8 923-332-32-50. Баланс группы «Верность».