«Зеленых зон - единицы»: постройку нового храма в сквере на Свободном бурно обсуждают в соцсетях

В Красноярске – на перекрестке проспекта Свободный и улицы Баумана - может появиться новый храм. Накануне, 29 марта, постановление о проведении публичных слушаний, подписанное главой города Сергеем Ереминым, разместили на сайте администрации.

Участок площадью в 7,3 тысячи квадратных метров просит предоставить Красноярская епархия Православной Церкви, говорится в документе, для «размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни)». Дата слушаний будет определена в течение 10 дней.

Напомним, на месте, где предполагается возвести новый храм, сейчас сквер. А в нем – современные уличные тренажеры, крытая беседка с теннисными столами, волейбольная площадка. Жители окрестных домов с детьми часто гуляют здесь и занимаются спортом. Поэтому новость о том, что прежнее места отдыха, возможно, перестанет существовать, многих озадачила.

- Да, напротив это сквера находится большой парк «Троя» с аттракционами, развлечениями и прочим, - поделилась жительница района Ирина. – Но это шумное, проходимое место, а наш сквер – тихий, уютный. И он больше подходит для прогулок с малышами. И еще – буквально в нескольких метрах от него – проспект Свободный. От оживленного трафика сквер отгорожен рядами тополей. Теперь очень беспокоимся не только за его судьбу, но и за судьбу деревьев.

А вот что пишут в соцсетях:

- Наконец-то! Хоть не на Копылова, но все же рядом. Я – за!

- Как в Таиланде, на каждом перекрестке – алтарь.

- Есть же какие-то пустыри, зачем в скверах и на набережной?

- Теперь в каждом сквере будут храмы?

- А где музеи, больницы, планетарии?

- Зеленых зон в городе - единицы, и те застраивать собрались.

- Есть старинная церковь у кладбища неподалеку, намоленное место. А тут – новодел.

Справедливости ради стоит отметить: строительство старообрядческого храма в центре Красноярска многие вначале тоже восприняли скептически. А теперь трудно представить берег Качи без такого красивейшего сооружения. Может, это тот случай?