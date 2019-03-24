Главврач красноярского онкодиспансера о спасении пассажирки в самолете: «Три врача на рейсе и все пришли помочь»

В минувшую пятницу в самолете, летящем из Красноярска в Москву, началась суматоха. Внезапно во время полета одной из пассажирок стало плохо. Женщина побледнела, на лбу выступили капельки пота, пульс едва прощупывался, давление низкое 60 на 20. Состояние полуобморочное. Бортпроводники дали бедняжке кислород и нашатырные салфетки.

- На борту есть врачи, нужно оказать экстренную помощь! - объявила стюардесса по громкой связи.

Пассажирке повезло. В самолете летели три врача. Одним из первых на призыв о помощи откликнулся главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского Андрей Модестов. Следом подошли еще два врача - реаниматолог и стоматолог – все они летели этим рейсом.

Медики говорят, что в подобной ситуации важно не допустить потери сознания у пациента. Иначе может пострадать мозг. Нужно потереть мочки ушей, кончики мизинцев. Да просто дать стакан горячего чая! И говорить, говорить, говорить!

Внимания и помощи трех врачей оказалось достаточно, чтобы кожа пассажирки порозовела, пот высох и восстановился пульс. Женщина пришла в себя и еще долго благодарила своих спасителей. В результате срочная посадка не понадобилась, и борт прибыл в пункт назначения без задержек.

О подробностях этой спасательной операции на своей странице в Facebook написал красноярский журналист Владислав Власов. Ему удалось позже побеседовать с Андреем Модестовым.

Андрей Модестов, главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского Фото: Соцсети

- Вот так, три врача на рейсе - и все откликнулись и пришли помочь! – рассказал Андрей Арсеньевич и добавил: - Неплохо нас, значит, учили в Красноярском мединституте!

Добавим, что Андрей Модестов – это представитель знаменитой красноярской династии медиков. Его дедушка, бабушка, отец, мать и брат - очень известные в нашей стране врачи. Настоящие профессионалы, которых не устают благодарить пациенты. И комментарии в соцсети этому подтверждение.

«Очень отзывчивый человек!»

«Врач с Большой буквы. Почёт и Уважение! Горжусь тем, что лично знаком!».

«Андрей Арсеньевич – спасибо, что Вы есть. Сил вам и долгих лет!».