2019-03-24T05:10:50+03:00
Общество

Красноярцев ожидает теплая, но дождливая неделя

Синоптики обещают лишь два дня без осадков, а в остальные не забудьте захватить зонтики
Ольга КОСТИНА
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Будет тепло, но дождливоБудет тепло, но дождливоФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой, но дождливой. Но по ночам все еще минусовые температуры и осадки уже в виде снега. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в красноярском Гидрометцентре.

Дождливо будет уже сегодня, 24 марта. Днем в краевом центре ожидается до +7 градусов, облачно и небольшой дождь. В темное время суток похолодает до -1 градуса и пойдет снег.

В первый рабочий день новой недели, 25 марта, немного похолодает. В светлое время суток не больше +4 градусов. Облачно и кратковременный дождь. К ночи похолодает до -6 градусов. Без осадков. Но после дневной сырости на дорогах скользко.

Во вторник, 26 марта, первый день без осадков. Синоптики обещают до +4 градусов и солнечно. В темное время суток столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В среду, 27 марта, будет немного теплее – до +7 градусов. Облачно с прояснениями и снова без осадков. Ночью до -2 градусов и снегопад.

С четверга снова зарядят дожди, и солнце скроется за плотными облаками. Днем до +6 градусов. В ночные часы до -2 градусов, без осадков. Подобная погода сохранится и в пятницу, 29 марта.

В субботу, 30 марта, осадки прекратятся. Будет пасмурно и до +6 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

Одевайтесь по погоде. И пришло время вооружаться зонтиками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Среднесибирском УГМС предупредили, что на автодорогах центральных и южных районов края местами сохраняется гололедица. Водителям следует быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. При таких погодных условиях превышение скорости или несоблюдение дистанции – это риск для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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