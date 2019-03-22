«Мусорная реформа» в действии

Мусорная реформа, которая заработала в полной мере с 1 января текущего года, наделала много шума. И, несмотря на то, что к марту работа по вывозу мусора вошла в привычное русло, а контейнеры возле домов опустошаются регулярно, вопросов у жителей краевого центра осталось еще предостаточно. Во время прямой линии в пресс-центре «Комсомольской правды» в адрес исполнительного директора левобережного регионального оператора по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» Игоря Кима было множество вопросов. Кто-то уточнял график вывоза отходов по своему адресу, кто-то интересовался раздельным сбором мусора, но пока ясно одно – мусорная реформа хоть и заработала в России, население на новый режим работы еще не готово переходить. Так, например, у большинства горожан существует стереотип, что мусорные контейнеры должны опустошаться ежедневно, но, как выяснилось, это не является обязательным:

- Существуют нормативы мусора на каждого человека, и количество рейсов наших машин зависит от количества жителей, которые создают определенный объем, - поясняет Игорь Ким. - Графики составляет управляющая компания, и именно руководствуясь ими, мы осуществляем вывоз мусора. Однако мы стараемся рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ районов, где большую часть жилого фонда составляют многоквартирные дома, формировать ежедневные графики вывоза.

Кроме того, людей беспокоит наличие на контейнерных площадках строительного и крупногабаритного мусора, при этом важно разделять эти виды отходов. За вывоз крупногабаритного мусора (старая мебель, техника и пр.) отвечает региональный оператор, и эта услуга включена в тариф за вывоз ТКО. Транспортировка строительного мусора (кирпичи, мешки с известкой и пр.), который не относится к твердым коммунальным отходам, осуществляется по специальной заявке и за отдельную плату.

Еще одна головная боль и самих жильцов, и сотрудников рециклинговой компании – мусор юридических лиц. В Красноярске огромное число домов, на первых этажах которых размещаются магазины, офисы и прочие предприятия. И мусорят они ничуть не меньше, чем жильцы. Но далеко не все стремятся заключать договоры с региональным оператором, а по привычке бросают мусор в общие контейнеры. Объемы их не учитываются, а вот количество мусора солидно увеличивается. Получается замкнутый круг, когда жильцы домов недовольны качеством вывоза мусора, а подрядчики недоумевают, почему графики составлены грамотно, а мусора намного больше, чем планировалось.

Особняком стоят владельцы частного сектора. К сожалению, к некоторым домам просто физически невозможно подъехать мусоровозу из-за узких улочек, а порой отсутствует асфальтовое покрытие. Именно поэтому, проведя серьезную работу с районными администрациями, компания составила список пунктов сбора и маршруты вывоза. Отличился микрорайон Покровка, жители которого активнее всего звонили на прямую линию ЖКХ-марафона. По словам Игоря Кима, уже 26 марта пройдет встреча представителей компании с жильцами этого микрорайона, на которой можно будет задать все интересующие вопросы.

КСТАТИ

На всех объектах Зимней универсиады, которая проводилась со 2 по 12 марта в нашем городе, были установлены контейнеры по раздельному сбору мусора. Их содержимое доставлялось в центр переработки вторсырья. Там их измельчали и прессовали для дальнейшего производства полимерных изделий методом древесно-полимерного литья. Глубокая переработка пластика в больших объемах сосредоточена в Новосибирске, Омске и за Уралом – большинство красноярских заготовителей именно туда везут пластиковое вторсырье в виде «дробленки» или прессованных брикетов. На этих заводах из него делают гранулы, которые потом используются для производства новых изделий – от пластиковых бутылок до стройматериалов, канализационных люков, утеплителей и т. д.

ВАЖНО

Если у вас есть вопросы, касающиеся вывоза ТКО в левобережной зоне Красноярска, вы можете обратиться на бесплатную горячую линию «Красноярской рециклинговой компании»- 8 800 355 56 37 или оставить письмо на сайте www.kras-tko.ru.