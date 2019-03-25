КЭФ-2019: Встречаем иностранных гостей

Ожидается, что в работе форума задействовано более пяти тысяч человек, в том числе более 300 спикеров. По данным Минкомсвязи России, в мероприятиях форума примут участие множество иностранных гостей, в их числе - глава McKinsey Institute Джонатан Вотцель, автор методологии рейтинга WEF Хавьер Сала-и-Мартин, автор бестселлеров Connectography и Future is Asian Параг Ханна, ректор РЭШ Шломо Вебер. А в рамках молодежной программы, впервые в стенах СФУ пройдет открытый лекторий. Мероприятие станет коммуникационной площадкой для неформального общения представителей мирового делового сообщества и молодежной аудитории. Среди спикеров - профессора из Сингапура, Бостонского университета, руководители программы МШУ Сколково.

Стоит отметить, что с каждым годом КЭФ становится масштабнее, расширяет географию гостей, а ключевые тезисы мероприятия становятся конкретными реализуемыми в крае проектами.