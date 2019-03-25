2019-03-25T18:42:29+03:00
Экономика

КЭФ-2019: Встречаем иностранных гостей

Красноярский форум посетят мировые экономисты, капитаны российского бизнеса, члены правительства России и главы регионов.
Анастасия ШАЙХОВА
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Шломо Вебер, ректор Российской экономической школы. Фото с персонального сайта Шломо Вебера.Шломо Вебер, ректор Российской экономической школы. Фото с персонального сайта Шломо Вебера.
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Ожидается, что в работе форума задействовано более пяти тысяч человек, в том числе более 300 спикеров. По данным Минкомсвязи России, в мероприятиях форума примут участие множество иностранных гостей, в их числе - глава McKinsey Institute Джонатан Вотцель, автор методологии рейтинга WEF Хавьер Сала-и-Мартин, автор бестселлеров Connectography и Future is Asian Параг Ханна, ректор РЭШ Шломо Вебер. А в рамках молодежной программы, впервые в стенах СФУ пройдет открытый лекторий. Мероприятие станет коммуникационной площадкой для неформального общения представителей мирового делового сообщества и молодежной аудитории. Среди спикеров - профессора из Сингапура, Бостонского университета, руководители программы МШУ Сколково.

Стоит отметить, что с каждым годом КЭФ становится масштабнее, расширяет географию гостей, а ключевые тезисы мероприятия становятся конкретными реализуемыми в крае проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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