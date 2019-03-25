2019-03-25T12:03:56+03:00
Экономика

КЭФ-2019 в цифрах

Экономический форум в краевом центре пройдет в обновленном формате.
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Сергей Матерухин // Администрация Красноярского краяФото: Сергей Матерухин // Администрация Красноярского края
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Масштабное событие для нашего региона всегда собирало множество гостей не только из ближайших краев и областей, но и из всех субъектов Российской Федерации и из-за рубежа. Несмотря на отдаленную географию. Тематика, которая рассматривается на КЭФ всегда актуальна, именно поэтому в Красноярск приезжают сотни специалистов, экономистов, политиков и глав регионов. Так, в этом году КЭФ планируют посетить порядка 5 тысяч гостей. Мы ожидаем 300 спикеров, около 40 делегаций субъектов РФ. Запланировано около 100 мероприятий. Напомним, что события форума связано не только с экономикой. Во время проведения форума в Красноярске проводятся масштабные культурные и спортивные события. Отдельной площадкой можно отсмотреть молодежные мероприятия, которые тесно связаны с ключевыми темами КЭФ, ведь старшие школьники и студенты – ближайшее будущее российской экономики:

- Для участия в молодежной площадке было две тысячи заявок, - говорит Вероника Шмидт, председатель Молодежного правительства дублеров Красноярского края. – Сейчас у нас уже начали работу 20 лидеров – спикеров молодежной площадки. Для студентов это не только полезный опыт общения и повышения своего образовательного уровня, но и возможность выстроить диалог с властью и бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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