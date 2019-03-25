Гастроли апреля в Красноярске: первые концерты в «Платинум Арене»

Последний этаж 16+

В ролях Михаил Полицеймако, Анна Ардова

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

1 апреля, 19.00

Билеты 1000-2700 рублей.

Театр Вадима Демчог: Закрой глаза и смотри 18+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

2 апреля, 19.00

Билеты 1300-3500 рублей.

Группа «Руки Вверх» 12+

Платинум Арена

3 апреля, 19.00

Билеты 1500-3500 рублей.

Группа «Слот» 16+

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

3 апреля, 20.00

Билеты от 1600 рублей.

Игорь Саруханов 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

4 апреля, 20.00

Билеты 600-2200 рублей.

Гала-концерт звёзд театра La Scala 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 апреля, 19.00

Билеты 800-2800 рублей.

Кристина Орбакайте 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

9 апреля, 19.00

Билеты 1200-4500 рублей.

Наталия Орейро 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

9 апреля, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Группа «Любэ» 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

10 апреля, 19.00

Билеты 1200-5000 рублей.

Ансамбль русской песни «Берёзка» 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

12 апреля 19:00

Цена билетов 1150-1700 рублей

Группа «Би-2» 6+

Платинум Арена

12 апреля, 19.00

Билеты 1500-4500 рублей.

Гранд-оркестр Жан-Жака Жюстафре 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

14 апреля, 19.00

Билеты 1000-4500 рублей.

Михаил Бублик 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

14 апреля, 19.00

Билеты 1300-3000 рублей.

Духовой оркестр Правительства Республики Тува 0+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

14 апреля, 19.00

Билеты 350-800 рублей.

Транссибирский Арт-фестиваль: Черт, солдат и скрипка 6+

Участвуют Владимир Познер, Андрей Макаревич, Дмитрий Ситковецкий, скрипка, Полина Осетинская, фортепиано, Игорь Федоров, кларнет

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

15 апреля, 19.00

Билеты 1500-2300 рублей.

Группа «Машина Времени» 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

16 апреля, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Сергей Бурунов и Александр Маленков: «Чтение мыслей» 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

16 апреля, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Оркестр «Виртуозы Петербурга»: Музыка в темноте 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

18 апреля, 19.00

Билеты 1000-3200 рублей.

Группа «Бутырка» 18+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда 134

19 апреля, 19.00

Билеты 800-2500 рублей.

Илья Авербух: Ледовое шоу «15 лет успеха» 0+

В шоу заняты Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагс, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук (состав может меняться)

Платинум Арена

19 апреля, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

19 апреля, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Театр Сергея Безрукова: «Высоцкий. Рождение легенды» 12+

В главной роли Сергей Безруков

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

19 апреля, 19.00

Билеты 2000-7000 рублей.

ВИА «Здравствуй, песня» 6+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

21 апреля, 19.00

Билеты 1000-1500 рублей.

Группировка «Ленинград» 16+

Платинум Арена

21 апреля, 19.00

Билеты 1500-7000 рублей.

Лабиринты сна 12+

Vюзикл для детей и взрослых по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», в ролях Алексей Бобров, Андрей Бирин, Юлия Чуракова

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

22 апреля, 19.00

Билеты 800-2500 рублей.

Ксения Собчак - это бренд. Теория успеха 18+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

23 апреля, 19.00

Билеты 1200-6000 рублей.

Андрей Державин и группа «Сталкер» 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

24 апреля, 19.00

Билеты 1000-2400 рублей.

Королевский национальный балет: Огонь Грузии 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 апреля, 19.00

Билеты 800-4500 рублей.

Рок-Острова 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

25 апреля, 21.00

Билеты 600 рублей.

Дельфин 16+

Романтика

Ул. Партизана железняка, 23

26 апреля, 19.00

Билеты от 1000 рублей.

Любовь Успенская 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

26 апреля, 19.00

Билеты 1000-4000 рублей.

Alizbar и группа Ann Sannat 10+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

27 апреля, 19.0

Билеты 500-1200 рублей.

Группа Mgzavrebi 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

29 апреля, 20.00

Билеты 800-2300 рублей.

«Фабрика мультфильмов» 6+ (ФОТО)

В Красноярске до 31 марта продолжается проект Фонда Михаила Прохорова «Большой фестиваль мультфильмов», а потом Детская программа лучшей короткометражной анимации для детей, снятой за последние несколько лет, отправится по краю. Программа будет показана в 12 населенных пунктах Красноярского края: Уяр, Бородино, Абан, Филимоново, Енисейск, Казачинское, Большая Мурта, Боготол, Назарово, Ачинск, Солонцы, Дрокино. Вход на показы свободный.

До 20 апреля в музейном центре «Площадь Мира» продолжится выставка от Cartoon Network – американского мультипликационного телеканала.

Также в Красноярске в ближайшие выходные будет работать «Фабрика мультфильмов» - это нон-стоп мастер-классы по различным техникам анимации.

ФАБРИКА МУЛЬТФИЛЬМОВ. ПРОГРАММА

ЦЕХ АНИМАЦИИ ОДЕЖДЫ

Под руководством опытных художников-аниматоров нужно будет снять одежду с вешалки, положить под камеру и кадр за кадром оживлять самые обычные свитера, джинсы и шорты, превращая их в гигантских крокодилов и добрых птиц.

ЦЕХ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь используют настоящую кинопленку, на которой изображают свои собственные сюжеты. Каждый участник создаст кусочек фильма.

ЦЕХ АНИМАЦИИ В ТЕХНИКЕ ПИКСИЛЯЦИИ

Здесь дети смогут снять свои анимационные этюды в технике пиксиляции (стоп-моушен анимации) и предметной анимации.

ЦЕХ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ

Мастер-класс для всех, кто хочет научиться самым простым основам анимационного движения.

ЦЕХ ОЗВУЧКИ

Участники соберут свою собственную шумотеку, звуки которой будут использованы для оформления мультфильмов, снятых на Фабрике.

ЦЕХ «ВИДЕОМАЦИИ»

Участники мастер-класса будут выдумывать, рисовать, вырезать, клеить, крякать, мяукать и улюлюкать. То есть снимать кино!

ЦЕХ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь учат уникальной технике сыпучей анимации!

ЦЕХ СПОРТИВНОЙ АНИМАЦИИ

Здесь будут снимать смешную историю в технике перекладки про маленьких жучков, которые захотели освоить зимние виды спорта.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

30 и 31 марта с 11.00 до 13.30 и с 14.30 до 17.00

продажа билетов до 16.30

Билеты 70 рублей.

День рождения Бабы Яги 0+

Зрителей ждёт театрализованное шоу с весёлыми песнями, задорными танцами, использованием ярких световых эффектов, сухого льда, мыльных пузырей и фотоссесией со сказочными персонажами.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

30 марта, 11.00

31 марта, 13.00

Билеты 200 рублей.