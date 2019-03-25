Тепло до +11 вернется в Красноярск к выходным

Теплая до плюс 11 градусов погода вернется в Красноярск к выходным. В целом же наступившая неделя обещает быть дождливой и прохладной, сообщили на сайте гидрометцентра.

Сегодня днем, 25 марта, столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 4 градуса. К тому же небо затянут тучи. Будет пробрасывать снег с дождем. Ночью минус 4 градуса.

Во вторник погода будет примерно такая же. С одним исключением: осадки прекратятся, может проглядывать солнце. В среду по-прежнему без дождей. Кроме того, воздух прогреется уже до плюс 8 градусов. Но в темное время суток все еще холодновато – минус 2-3.

В четверг снова зарядит дождь, на улице будет плюс 5. Ночью – минус 3, причем со снегом. Пятница принесет сухую, но пасмурную погоду. В светлое время суток ожидается до плюс 8.

Самыми теплыми днями недели будут выходные. В субботу плюс 11 (с дождем), в воскресенье плюс 10 градусов.