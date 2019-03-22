КЭФ-2019: Энергетика и безопасность

30 марта одним из главных событий форума станет расширенное заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Проводит его заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Планируется обсудить исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и внедрение нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности. Кроме того, будут рассмотрены вопросы поддержки «зеленой» энергетики и внедрения интеллектуальных систем управления электросетями на базе цифровых технологий.

Кроме того, в рамках панельных сессий Форума эксперты обсудят перспективы цифровизации энергетики, развитие возобновляемых источников и новые технологии разработки традиционных углеводородных месторождений. В дискуссиях примут участие председатель Правления ПАО «Интер РАО», член правления РСПП Борис Ковальчук, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, глава СУЭК, член Совета директоров «МРСК Сибири» Владимир Рашевский, председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков, министр энергетики России Александр Новак.

Модератором сессии «Развитие конкурентных механизмов в электроэнергетике как фактор повышения эффективности» выступит Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина:

- Реформа РАО ЕЭС создала базовые конкурентные механизмы в энергетике страны, что позволило ценам на электроэнергию расти существенно ниже динамики цен на сырье, - считает Александра Панина. - Это огромный вклад отрасли в конкурентоспособность экономики. Однако мы должны вместе с государством постоянно думать над совершенствованием механизмов конкуренции, снятием барьеров, стимулами. Такие дискуссии полезны для выработки конкретных регуляторных решений.

Сегодня спектр энергетических ресурсов расширяется, но по-прежнему во многом зависит от климата и географических особенностей каждой отдельной страны. При этом роль инновационных технологий возрастает, и все громче заявляют о себе проблемы экологической безопасности.