Хотите плитку в подъезде? Давайте выберем!

Чем живет трудовой коллектив сегодня, мы обсудили во время ЖКХ-марафона с его руководителем и ведущими специалистами.

- Вопрос на тему, которая сейчас на слуху, вывоз мусора. Удалось выстроить работу с региональным оператором?

Елена Халчеева, руководитель инженерного отделаФото: Мария ЛЕНЦ

Елена Халчеева, руководитель инженерного отдела:

- Безусловно, как любое новшество в законе, это потребовало особого внимания, и поэтому в январе наша управляющая компания держала ситуацию на особом контроле, мы общались с оператором практически ежедневно. Не все и везде было гладко, особенно в новогодние праздники, но сейчас ситуация нормализовалась, график вывоза соблюдается.

- Как у вас выстроены отношения с Фондом капитального ремонта?

Ольга Веженкова, генеральный директор компании «ЮСТАС»Фото: Мария ЛЕНЦ

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- Все вопросы с Фондом капитального ремонта решаем оперативно, если есть нарушения, подрядные организации устраняют их в кратчайшие сроки. В программу капитального ремонта на 2019-2020 годы включен наш дом, мы уже сотрудничаем с организацией-подрядчиком проектных работ. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, - это лифты. Есть лифты, которые необходимо заменить, но срок ремонта дома еще не подошел. Будем решать этот вопрос.

- Скоро горячий сезон, летние ремонты. Что в планах?

Елена Халчеева:

- Задач много. Кроме всего прочего, мы запланировали отремонтировать общедомовую систему вентиляции в 9 домах, более 33 метров гидроизоляции балконных козырьков. Отдельное внимание уделим утеплению домов. Прошедшая зима было очень холодной и позволила нам выявить слабые места. Были заявления от жителей на промерзание межпанельных швов, мы по каждому тревожному адресу вышли, сделали замеры, если наше оборудование не справлялось, привлекали подрядчиков, использовали тепловизоры. По результатам обследований составлены планы, будем утеплять строительные конструкции - стены, ремонтировать межпанельные швы. Также были даны рекомендации жителям, что им сделать в квартирах, чтобы было тепло. Собрания еще проводятся, жители могут высказать свои пожелания и внести в протоколы виды работ, где не требуется заранее сделанных обследований жилого фонда. К примеру, замена окон, благоустройство дворов, установка малых архитектурных форм: качелей, песочниц, скамеек - именно с такими пожеланиями жители обращаются к нам чаше всего. Мы всегда готовы к диалогу. Хотите плитку в подъезде? Давайте выберем какую.

Ирина Тадеуш, начальник отдела регистрационного учета и работы с населениемФото: Мария ЛЕНЦ

Ирина Тадеуш, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением:

- Приятно, что сейчас все чаще с инициативой выходят сами жители. Наша компания активно участвует в самых различных программах и конкурсах: городских, краевых, федеральных. Что касается программы «Комфортная среда», в прошлом году было сделано три двора, в планах на 2019-й - четыре: улица Гусарова, 3, 5, 62, 63.

- Расскажите об одном из приоритетов в вашей работе - безопасности жителей.

Ольга Веженкова:

- В своей работе мы ориентируемся на законодательство и интересы жителей. Ежедневно проверяем чердаки и подвалы, напоминаем о правилах пожарной безопасности - печатаем информацию на квитанциях. Вместе с жителями решаем, как им будем комфортно: устанавливаем видеокамеры, шлагбаумы,

откатные ворота, лежачих полицейских. Если средств у дома недостаточно, наша компания идет на то, чтобы предоставить рассрочку на 2-3 года.

- Что делать жителям, у которых есть долги за услуги ЖКХ?

Ксения Эллерт, начальник юридического отделаФото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Эллерт, начальник юридического отдела:

- Нужно договариваться с управляющей компанией. Мы всегда открыты, готовы предоставить рассрочку, найти любые варианты решения проблемы.

- Готовы ли взять еще дома на обслуживание?

Ольга Веженкова:

- Я считаю, что наша управляющая компания за 14 лет доказала свой профессионализм каждодневной работой в домах, которыми мы управляем. В доказательство - благодарности жителей и отраслевые награды. Поэтому, если у красноярцев возникнет желание передать нам дом в управление, мы готовы его принять и решить наболевшие проблемы.

Вопрос-ответ

Василий Григорьевич, меня зовут. Подскажите, почему мы должны платить за отопление каждый месяц, а не по факту, сколько потребили – столько заплатили.

Ирина Тадеуш, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением:

- Василий Григорьевич, по законодательству управляющая компания не может начислять плату за тепло по факту, даже если стоят приборы учета. Такое решение – равномерная оплата в течение года, по 1/12 - принято правительством Красноярского края. Если оплачивать только в отопительный сезон, когда предоставляется услуга, это большая финансовая нагрузка для населения. Среднемесячный объем потребленной тепловой энергии за предыдущий год жители оплачивают в течение следующего года. В первом квартале, следующего за расчетным, мы делаем корректировку, она получается в «плюс» или в «минус». Соответственно в квитанциях, которые жители получат в апреле, будет годовая корректировка за потребленное тепло в 2018 году.

! «Комсомолка» уже писала, что зима в Сибири 2018 года была холоднее и продолжительнее, чем в 2017-м, а значит, дома потребили больше тепла. Поэтому корректировка, в основном, будет в сторону увеличения.

- Кристина вам звонит, добрый день. Мы недавно переехали в Ветлужанку, пока очень довольны обслуживанием компании «ЮСТАС». А вопрос такой. У меня маленький ребенок, не очень удобно носить коляску на пятый этаж… Как можно получить место в колясочной?

Ксения Эллерт, начальник юридического отдела:

- Помещения, о которых говорит Кристина, у нас есть. Это общедомовое имущество, а, значит, кто и как может им пользоваться, решается на общедомовом собрании, Поэтому, Кристина, вам нужно инициировать собрание в доме, и решить этом вопрос с собственниками. У нас активные жители, есть подобный положительный опыт.